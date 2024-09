Mbappé loopt blessure op en mist derby tegen Atlético Madrid, ook El Clásico op de tocht

heeft in het thuisduel met Deportivo Alavés (3-2) een bovenbeenblessure opgelopen, zo meldt Real Madrid woensdag. Hoewel er geen melding wordt gemaakt van de verwachte hersteltijd van de Franse superster, weten verschillende Spaanse media dat deze rond de drie weken zal liggen.

Mbappé moest zich dinsdagavond zo’n tien minuten voor tijd laten vervangen in de thuiswedstrijd tegen Alavés. De aanvaller, die voor rust nog trefzeker was geweest, had last van wat fysiek ongemak en werd gewisseld voor Arda Güler. Nu blijkt dat de ster een bovenbeenblessure heeft opgelopen en volgens verschillende media is hij in ieder geval drie weken uit roulatie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Real Madrid-groeibriljant Endrick ontsnapt aan rood na bizarre actie tegen Alavés

Daarmee mist de aanvaller in ieder geval de Madrileense derby, die aankomende zondag op het programma staat in het stadion van stadgenoot Atlético Madrid. Ook de competitiewedstrijd tegen Villarreal en het Champions League-duel met Lille komen hoe dan ook te vroeg. De uitwedstrijd tegen Celta de Vigo zal er voorlopig om spannen. Mocht het niet bij drie weken blijven voor Mbappé, komen ook de wedstrijden tegen Borussia Dortmund en Barcelona in gevaar.

LEES OOK: 'Real Madrid-icoon Raúl moet diep gezonken grootmacht terug naar de top brengen'

Klap voor Ancelotti

Voor trainer Carlo Ancelotti zal de blessure van Mbappé hard aankomen. De oefenmeester stelde na afloop van het duel met Alavés namelijk nog dat hij zich geen zorgen maakte om de fysieke problemen van de Fransman. Nu zal hij zijn steraanwinst toch enkele duels moeten missen.

Parte médico de Mbappé. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.