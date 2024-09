Arne Slot vertelt in interview met Sky Sports over zijn privéleven

Arne Slot kent een succesvolle start als trainer van Liverpool en wordt daardoor ook met de dag populairder bij de supporters. In gesprek met Sky Sports vertelt de Nederlander in hoeverre hij nog een privéleven heeft in Engeland.

De sportzender wil van Slot weten hoe hij zijn eerste maanden in Engeland ervaart. Hoe denkt hij over het leven in Liverpool en heeft hij al favoriete plekjes ontdekt? “Ik zou bijna zeggen dat je als trainer van Liverpool geen privéleven hebt, maar dat is wat overdreven”, antwoordt Slot. “Volgende week ga ik een paar dagen naar Nederland. Ik denk dat ik dan weer echt mijn privéleven kan gaan leiden. Hier bestaat mijn privéleven vooral binnenshuis.”

Door de interlandonderbreking heeft Slot de mogelijkheid om terug te keren naar Nederland. Maar ook het leven in Liverpool bevalt hem wel. “Ik ben naar een paar restaurants geweest, dat was prima. En ik houd van mijn werk. Ik ben hier niet gekomen om van mijn privéleven te genieten, maar om te genieten van het leven als trainer van Liverpool. En dat lukt tot nu toe zeker.”

Slot, die samen met zijn vrouw Mirjam twee kinderen heeft, kijkt ernaar uit dat zijn familie langskomt. “Als mijn familie hier ook naartoe komt, wordt mijn privéleven ook leuker. Maar op dit moment ben ik hier alleen. Zij zijn nu op vakantie, maar ze zullen de komende weken en maanden langskomen.” Slot neemt het zondag om 17.00 uur met Liverpool op tegen Manchester United, de ploeg van landgenoot Erik ten Hag.

