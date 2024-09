Verwachte opstellingen Man United - Liverpool: Nederlandse basisdebutant bij krachtmeting Ten Hag en Slot

gaat morgen (zondag) mogelijk zijn basisdebuut voor Manchester United maken in de altijd beladen thuiswedstrijd tegen Liverpool. Het duel op Old Trafford is tevens de eerste Engelse krachtmeting tussen trainers Erik ten Hag en Arne Slot.

In de voorbereiding op het seizoen troffen beide Engelse grootmachten elkaar in vriendschappelijk verband in de Verenigde Staten. Het Liverpool van Slot trok daarin aan het langste eind: door doelpunten van Fábio Carvalho, Curtis Jones en Kostas Tsimikas zegevierden The Reds met 3-0.

Zondag treffen beide clubs elkaar om 17.00 uur voor het eerst dit seizoen 'om het echie'. Ten Hag lijkt ten opzichte van het met 2-1 verloren duel bij Brighton & Hove Albion van afgelopen weekend één wijziging te gaan doorvoeren. Door de absentie van de geblesseerde Mason Mount wordt Bruno Fernandes, die vorige week als 'valse 9' werd opgesteld, teruggehaald naar het middenveld. Daar ontbreekt Manuel Ugarte nog: de middenvelder werd vlak voor het verstrijken van de deadline overgenomen van Paris Saint-Germain, maar is zondag nog niet speelgerechtigd.

De terugkeer op het middenveld van Fernandes zou de weg vrijmaken voor het basisdebuut van Zirkzee, zo verwacht Manchester Evening News. De Nederlandse spits debuteerde twee weken geleden als invaller tegen Fulham en kroonde zich direct tot matchwinner. Vorige week speelde hij tegen Brighton ongewild een hoofdrol bij de afgekeurde 1-2, waarna United alsnog verloor. In tegenstelling tot Zirkzee neemt Matthijs de Ligt volgens de krant ook tegen Liverpool plaats op de bank. Harry Maguire krijgt voorlopig de voorkeur boven de van Bayern München overgekomen verdediger.

Verwachte opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Casemiro, Mainoo, Fernandes; Amad, Zirkzee, Rashford

Bij Liverpool heeft Slot weinig redenen tot wijzigen. De Nederlander is met 2-0 zeges op Ipswich Town (uit) en Brentford (thuis) uitstekend begonnen aan zijn reusachtige taak om Jürgen Klopp op te volgen op Anfield. Op Old Trafford hoopt de Nederlandse trainer zijn foutloze start een passend vervolg te geven, dat doet hij naar verwachting met dezelfde elf die hij vorige week opstelde. Dat betekent dat Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk zich opnieuw mogen opmaken voor een basisplaats.

Verwachte opstelling Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jota, Díaz

De wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool begint zondag om 17.00 uur