Erik ten Hag ziet Arne Slot niet als zijn vriend

Manchester United-trainer Erik ten Hag vindt het jammer dat trainers in de Premier League elkaar zelden nog uitgebreid spreken na wedstrijden. Zijn voorganger Sir Alex Ferguson stond erom bekend een glas wijn te drinken met zijn collega-trainer, maar de tijden zijn volgens Ten Hag inmiddels veranderd.

In een interview via de officiële clubkanalen krijgt Ten Hag vragen over zijn omgang met zijn collega-trainers. Zijn er trainers in de Premier League die hij ziet als vrienden? “Nee. Het zijn collega's, maar geen vrienden.” Landgenoot Arne Slot, die aan het roer staat bij Liverpool, beschouwt hij dus niet als een vriend.

Wanneer spreekt Ten Hag zijn collega’s? “Ik zie ze tijdens de wedstrijden. Het was een mooie traditie van het Engels voetbal om elkaar te spreken na de wedstrijd, maar met alle media die er tegenwoordig bij zijn, verdwijnt die traditie een beetje. Dat vind ik jammer, want ik vond het een leuke traditie. Maar dat is nu eenmaal hoe de ontwikkeling als gevolg van de voetbalmedia.” Ten Hag nam in januari nog wel de tijd om de trainer van Newport County te spreken en hem een cadeau te geven.

Ten Hag verkeert momenteel in zwaar weer met Manchester United. De eerste vijf wedstrijden in de Premier League leverden slechts zeven punten op. Donderdag stelden the Red Devils teleur in de thuiswedstrijd tegen FC Twente in de Europa League (1-1). Zondag om 17.30 uur treedt Manchester United thuis aan tegen Tottenham Hotspur.

Ange Postecoglou steunt Ten Hag

De trainer van Tottenham, Ange Postecoglou, neemt het in de aanloop naar de wedstrijd op voor Ten Hag. “Er zijn altijd trainers die onder druk staat. Het voelt soms als een draaiend rad dat iedere twee weken op iemand anders landt. Erik heeft een zware baan, maar heeft het goed gedaan. Hij zegt vaak dat hij twee prijzen heeft gewonnen en dat klopt. Dat is niet niks. Ik krijg altijd te horen dat ik dat moet doen, maar dat is natuurlijk niet het enige.”

