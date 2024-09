Marcos López, verhuurd door Feyenoord, ontvangt schandalige rode kaart in derde duel bij nieuwe club

is in zijn derde wedstrijden voor FC Kopenhagen met rood van het veld gestuurd. De linksback, die door Feyenoord wordt verhuurd aan de Deense club, ontving een zeer opmerkelijke rode kaart na een overtreding op Sebastian Sebulonsen van Brøndby IF.

López werd in de 43e minuut plotseling van het veld gestuurd na een vermeende overtreding. De linksback leek zijn directe tegenstander te lichtjes haken met zijn linkerbeen. De desbetreffende speler, die niet was doorgebroken en zich niet in scoringspositie bevond, viel op de grond, en zag López genadeloos bestraft worden.

Scheidsrechter Morten Krogh trok een directe rode kaart en stuurde de voormalig Feyenoorder van het veld. Opvallend genoeg greep de VAR niet in. Op X heerst er grote verbazing om de rode kaart voor Lopéz. Invloed op de stand had de kaart echter niet, want de 2-0 voorsprong – die destijds op het bord stond – kwam niet meer in gevaar voor Kopenhagen. De ploeg van Kevin Diks, die trefzeker was, liep uit naar 3-1.

López verhuurd aan Kopenhagen

López wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan Kopenhagen. De Deense club heeft een koopoptie bedongen op de Peruviaan, die in Rotterdam nooit potten kon breken.

