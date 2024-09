Mario Been noemt favoriet voor Ballon d’Or: ‘Hij is van een absolute buitencategorie'

Als het aan Mario Been ligt dan wint dit jaar de Ballon d’Or, zo laat hij weten bij Voetbalpraat op ESPN. De spits van Manchester City is een van de dertig genomineerden voor de prestigieuze prijs. Wie ontbreken zijn Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Presentator Jan Joost van Gangelen benoemt dat Ronaldo en Messi er voor het eerst in 21 jaar niet bij zitten. “Ik moet zeggen: dat ruimt wel lekker op”, verklapt Van Gangelen, die bijval krijgt van Mario Been en Kees Kwakman “Veel eerlijker”, zegt Been. “Dat is toch ook gewoon terecht?”, vindt Kwakman.

Er zijn nu dertig spelers genomineerd voor de Ballon d’Or, waarna Van Gangelen aan zijn tafelgenoten vraagt of ze er al eentje hebben waarvan ze denken: dat is hem. “Ja, Haaland”, is Been gedecideerd. “Hij laat elk jaar weer zien dat hij een fenomeen is, dat woord wordt heel vaak gebruikt, maar hij is van een absolute buitencategorie.”

Haaland maakt meeste indruk

“Hij staat nu ook weer op zeven doelpunten in drie wedstrijden. Nu weet ik wel dat City een geweldige ploeg is, maar hij schopt elk kansje dat hij krijgt erin. Dat heeft hij de afgelopen twee jaar ook gedaan. Vorig jaar 27 goals, het jaar daarvoor 36 goals in 35 wedstrijden. Ik vind dat Haaland op dit moment op mij de meeste indruk maakt”, aldus Been, die de kans dat Haaland daadwerkelijk de Ballon d’Or wint klein acht. “Het zal iemand worden van Real Madrid. Dat begrijp ik ook wel. Champions League-winnaar.”