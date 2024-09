Mats Deijl kijkt na PSV - Go Ahead op mobieltje van Marciano Vink en reageert teleurgesteld

Go Ahead Eagles was zondag niet opgewassen tegen PSV (3-0 verlies). meldde zich na afloop van het duel in het Philips Stadion bij Pascal Kamperman en Marciano Vink voor een interview en reageerde teleurgesteld toen hij op het mobieltje van laatstgenoemde keek.

Deijl meldde zich na het fluitsignaal bij de desk van ESPN bij Kamperman en Vink. De verdediger en aanvoerder van Go Ahead keek voordat het interview begon eerst op de mobiele telefoon van Vink, die op de desk lag. “Wat zit je…?”, vroeg Kamperman, waarna de verslaggever opmerkte dat Deijl benieuwd was naar de statistieken van de wedstrijd.

“Ik was benieuwd naar het aantal expected goals”, reageerde Deijl. De expected goal-score is een statistiek die het aantal te verwachten doelpunten van een ploeg illustreert op grond van de gecreëerde kansen.

Vink legde uit dat de expected goals-score van Go Ahead op 0,98 stond. Deijl reageerde daarop enigszins teleurgesteld: “Ik had echt wel het gevoel dat we kansjes hadden vandaag”, zei de verdediger. “Je moet hier een beetje geluk hebben en dat hadden we niet. Maar ik moet wel zeggen: het is ook kwaliteitsverschil. De kansen die zij kregen waren hangen. En de kansen die wij kregen, hingen niet”, aldus Deijl.

