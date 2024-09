Michiel Kramer haalt stevig uit naar journalist: ‘Ben jij niet goed bij je hoofd ofzo?’

verbaasde zich maandagmiddag over een uitspraak van Bart Nolles. De presentator van FC Rijnmond omschreef de schitterde goal van tegen Sparta Rotterdam als ‘een mooie stift’, waarna Kramer vol ongeloof reageerde.

Edvardsen vertolkte een hoofdrol in het duel tussen Sparta en Go Ahead van zondagmiddag. De spits van de Deventenaren trof in de eerste helft al de lat met een stift vanaf eigen helft, waarna hij in het tweede bedrijf wél succesvol was met een subtiele inzet. De IJslander wipte de bal, ver buiten de zestien, met heel veel gevoel over Nick Olij en maakte daarmee een van de mooiste doelpunten van het afgelopen voetbalweekend.

“Die maakt ook een mooie stift”, begint Nolles het onderwerp. Kramer grijpt stevig in: “Een mooie stift? Waanzinnig, hè! Even voor de duidelijkheid… Je doet net of het ‘maar’ een stiftje is, ben je niet goed bij je hoofd ofzo?”, zegt de gastheer van FC Rijnmond. “Ik zeg toch dat het een mooie stift was?”, reageert Nolles verontwaardigd.

“Ja, met een cynisch ondertoontje…”, antwoordt Kramer. “Nee, zeker niet! Als dat zo overkomt, wil ik dat onmiddellijk rechtzetten”, reageert de presentator, die zich vervolgens afvraagt of Olij niet te ver voor zijn doel stond. Kramer weet opnieuw niet wat hij hoort. “Wat is dit nou weer? Even serieus… Het is gewoon een waanzinnige goal! Hij wil ‘m gewoon downgraden, die goal… ben je niet goed ofzo?”, sluit de aanvaller af.

