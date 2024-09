Michiel Kramer is eerlijk over rode kaart: 'Of ik spijt heb?'

erkent dat hij ‘een foutje heeft gemaakt’ tijdens de wedstrijd tussen RKC en AZ (0-3), waarin hij met een rode kaart van het veld werd gestuurd. De spits van de Waalwijkers lag onder vuur omdat hij niet één, maar twee keer hard doorging in een duel met zijn directe tegenstanders. Bij FC Rijnmond laat Kramer weten of hij spijt heeft van zijn acties.

Kramer maakte zich niet populair tijdens de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en AZ. De spits, die direct na de pauze in het veld werd gebracht, kreeg zes seconden na zijn invalbeurt een ‘donkergele’ kaart na een elleboogstoot tegen Seiya Maikuma. Kramer, die niet mocht klagen met de beslissing van Rob Dieperink, werd even later alsnog van het veld gestuurd toen hij zijn elleboog in het gezicht van Peer Koopmeiners plantte.

De rode kaart leverde Kramer een schorsing van drie wedstrijden op. Maandagmiddag schoof de voormalig goalgetter van Feyenoord aan bij FC Rijnmond, waar hij nogmaals gevraagd wordt naar veelbesproken moment. “Heb je spijt?”, valt Bart Nolles met de deur in huis. “Heb ik spijt? Nee, nee”, lacht Kramer hoofdschuddend.

“Ik heb misschien een foutje gemaakt, maar of ik er spijt van heb, nee”, gaat de ervaren aanvaller verder. “Minimaal één. Die eerste”, reageert Kramer op de vraag of hij dan ‘één of twee foutjes heeft gemaakt’. “Zoals ik direct na afloop van de wedstrijd al heb gezegd: je kan nu niks anders doen dan de schorsing accepteren en weer door”, laat de spits weten.

“Dat je geen spijt hebt, zou je kunnen impliceren dat je het een volgende keer weer zou doen?”, vraagt Nolles vervolgens. “Ja… ik ben volgens mij sowieso wel een speler die het randje opzoekt, dus zoiets kan best wel een keertje gebeuren. Jij maakt toch ook weleens een foutje?”, kaatst Kramer de bal terug. “Komt niet vaak voor… jawel hoor”, reageert Nolles cynisch. “Daarom zit je hier”, sluit Kramer het gevoelige onderwerp af.

