Been is keihard: ‘Hij moet een niveau lager gaan spelen of stoppen’

Mario Been is niet te spreken over het gedrag van . De spits van RKC Waalwijk liet zich vrijdagavond van zijn slechtste kant zien in het duel met AZ. De aanvaller deelde zes seconden na zijn invalbeurt een elleboogstoot uit, maar kwam weg met geel. Bijna een half uur later kreeg Kramer alsnog rood voor een nieuwe elleboogstoot.

“Ik ken hem persoonlijk en het is buiten het veld gewoon een hele normale en aardige gozer”, begint Been over Kramer in De Eretribune op ESPN. De analist verwacht dat de spits te maken heeft met aardig wat frustratie, aangezien hij na het vertrek van David Min naar FC Utrecht alsnog geen eerste keuze is en de Waalwijkers na vier duels nog altijd geen punten hebben. “Hij vond dat de wedstrijd iets anders nodig had.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kramer gaat diep door het stof, RKC neemt spits weer in genade aan

Volgens de voormalig voetballer is dit iets dat Kramer vaker overkomt. “Hij is nu 35 jaar. Ik denk dat hij op het punt komt dat hij of een niveau lager moet gaan spelen, zodat hij elke week zijn energie kwijt kan, of hij moet de eer aan zichzelf houden en er lekker mee stoppen”, is Been duidelijk. “Het is duidelijk dat hij nu weer helemaal onderaan de pikorde staat.”

LEES OOK: Derksen velt duidelijk oordeel: 'Een leuke jongen, maar als hij niet scoort heb je niets aan hem'

Moeilijke situatie voor Kramer

“De situatie is natuurlijk niet makkelijk bij RKC”, heeft de voormalig trainer van NEC en Feyenoord door. “Maar hij ziet ook dat hij niet meer belangrijk is”, stelt Been, waarna hij opnoemt wie allemaal boven Kramer in de pikorde staan. “Hij ziet dat het voor hem over is daar (bij RKC, red.). Als je dan zo je frustraties laat gaan… Daar help je werkelijk niemand mee.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noodklok geluid: 'Niveau Eredivisie gaat alleen maar achteruit'

Jeroen Grueter ziet het niveau van de Eredivisie alleen maar achteruitgaan.