Milan van Dongen: ‘Daar gaan we veel plezier aan beleven, leuke jongen met goede teksten’

Milan van Dongen en Kees Kwakman hebben genoten van het interview van na afloop van PSV - Go Ahead Eagles. Volgens het duo van ESPN legde de aanvoerder van Go Ahead de vinger precies op de zere plek.

“Mats Deijl is de aanvoerder van Go Ahead Eagles. Daar gaan we nog veel plezier aan beleven, want hij is een leuke jongen met goede teksten. Hij was eigenlijk heel open over de manier waarop de tegendoelpunten tot stand kwamen”, kondigt Van Dongen het interview van Deijl aan in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mats Deijl kijkt na PSV - Go Ahead op mobieltje van Marciano Vink en reageert teleurgesteld

“Ik vind het jammer hoe die eerste twee goals vallen”, begon Deijl zijn analyse na afloop. “Je hamert erop om het midden in ieder geval dicht te houden. Je zag dat op de momenten dat we PSV dwongen over de zijkant dwongen, we de voorzetten goed verdedigden. Daar hebben we ook goed op getraind. Maar dan moet het midden wel dicht blijven. Als ze uitzakken, dan staan we achterin met vijf man op lijn en dan moet je doorstappen en niet blijven staan”, aldus de verdediger.

“Kees en ik zaten een beetje achterover op de bank en toen kwam dit interview voorbij”, reageert Van Dongen in de studio, nadat de beelden van het interview getoond zijn. Kwakman: “Hij is heel leuk. Hij is een goede speler, een beetje onderschat. Hij heeft hele goede analyses altijd”, aldus de analist.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord

De loting van PSV en Feyenoord voor de competitiefase van de Champions League zorgt voor grote verwarring bij Wilfred Genee.