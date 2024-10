Mohamed Ihattaren wordt na rentree plots vergeleken met Wesley Sneijder

Maarten Wijffels heeft maandagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN zijn licht laten schijnen op het debuut van in het shirt van RKC Waalwijk. De journalist van het Algemeen Dagblad vindt het een slecht teken van de Eredivisie dat Ihattaren nú al zijn rentree kon maken op de Nederlandse velden. Hij vergelijkt het met een moment uit het verleden rondom Wesley Sneijder.

In het programma Voetbalpraat van ESPN laat Wijffels weten dat hij kritisch kijkt naar de rentree van Ihattaren in de Eredivisie tegen Ajax: "Voor die jongen is het leuk en mooi, wat mij betreft wordt het een sprookjesachtige rentree", begint Wijffels nog positief: "Maar wat zegt het nou dat een speler die 2,5 jaar gewoon niet in de buurt van de Eredivisie is geweest, twee weken meetraint en direct zijn rentree maakt. Dat zegt toch alles over het niveau", verzucht Wijffels.

Vervolgens haalt de journalist van het Algemeen Dagblad een situatie van Sneijder uit het verleden aan. De recordinternational van het Nederlands elftal dacht er een paar jaar geleden aan om terug te keren in de Eredivisie om een 'Arjen Robben-scenario' te gaan doorlopen bij mogelijk FC Utrecht. Wijffels vindt dat Sneijder dit wel had mogen doen, als Ihattaren al zo snel terug kan keren in de Eredivisie.

"Ik herinner mij dat Wesley Sneijder ooit het idee had om weer terug te keren. Ik denk dat Sneijder het met terugwerkende kracht gerust had kunnen proberen. Dit is gewoon slecht. Dit is een slecht signaal", vindt Wijffels.

