Nederlands getint Indonesië boekt knap resultaat tegen Australië in WK-kwalificatie

In navolging van het gelijkspel tegen Saudi-Arabië (1-1) heeft Indonesië ook het tweede duel in de WK-kwalificatie gelijkgespeeld. In Jakarta werd Australië door het vrij Nederlands getinte Indonesië op 0-0 gehouden.

Bij Indonesië, dat onder leiding staat van bondscoach Shin Tae-yong, stonden negen spelers met een Nederlands paspoort in de basis. Maarten Paes, Calvin Verdonk, Justin Hubner, Jay Idzes, Sandy Walsh, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen en Rafael Struick mochten allen van het begin beginnen. Twintig minuten voor tijd kwam voormalig sc Heerenveen-speler Thom Haye als invaller binnen de lijnen.

Australië was gedurende de wedstrijd de betere ploeg, maar dankzij doelman Paes, die zich wist te onderscheiden met enkele goede reddingen, hield Merah Putih een punt over aan het duel. Na twee wedstrijden staat Indonesië op een vierde plaats in Groep C van de WK-kwalificatie voor Azië met twee punten.

In oktober wacht de Indonesië uitwedstrijden tegen Bahrein (donderdag 10 oktober) en China (dinsdag 15 oktober). Dan kan de ploeg met Mees Hilgers en Eliano Reijnders ook twee nieuwe internationals verwelkomen. De spelers van respectievelijk FC Twente en PEC Zwolle maakten eerder deze bekend te kiezen voor een interlandcarrière bij Merah Putih.

