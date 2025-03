Kees Kwakman haalt zich woede van Indonesië op de hals en krijgt doodsbedreigingen

Kees Kwakman heeft zich de woede op de hals gehaald van voetbalsupporters in Indonesië. De voetbalanalist wordt bestookt met berichten en zelfs doodsbedreigingen. Hij noemt de berichten ‘best heftig’.

Kwakman liet eerder deze week bij Voetbalpraat weten ‘niet echt vrolijk’ te worden van het spel van Indonesië. “Ik gun die jongens alles en ze gaan natuurlijk hun droom achterna en als dat lukt, is dat fantastisch, maar jezus”, zei hij na de 1-0 zege op Bahrein in de WK-kwalificatiereeks. “Als je vanmiddag zit te kijken hoop je op een gegeven moment dat mijn dochter vraagt of ik wil Rummikuppen. Het is natuurlijk geen niveau.”

De uitspraken hebben Indonesië ook bereikt. “Ze hebben mijn woorden van vorige week vertaald en dat is daar helaas net even anders in het nieuws gekomen. Ze zijn een trots volk natuurlijk en voelen zich wat beledigt maar dat was niet de bedoeling natuurlijk”, zegt Kwakman tegen VoetbalPrimeur.

De oud-middenvelder gunt het Indonesië van Patrick Kluivert het beste, benadrukt hij. “Ik zei vorige week al dat het prachtig is wat daar gebeurt en dat ik ze absoluut hun succes gun. En dat het hopelijk ook voor de lange termijn iets oplevert voor Indonesië. Daarnaast is het mooi dat Nederland er bij betrokken is en ken ik Denny Landzaat en Alex Pastoor ook goed, dus ik hoop dat ze het redden natuurlijk. En als ze zich kwalificeren horen ze op het WK, zo simpel is het.”

