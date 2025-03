Kluivert en Indonesië mogen dankzij treffer van Romeny nog hopen op WK-deelname

Het Nederlands getinte Indonesië mag nog altijd hopen op deelname aan het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In het Gelora Bung Karno Stadium in Jakarta won de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert met 1-0 van concurrent Bahrein. De enige treffer werd gemaakt door voormalig FC Utrecht-spits .

Indonesië had wat goed te maken na de smadelijke 5-1 nederlaag op bezoek bij Australië, waarmee de druk op Kluivert direct opgevoerd werd. In een bomvol Gelora Bung Karno Stadium ging Merah Putih goed van start en creëerde het enkele mogelijkheden. De grootste kans kwam na vijftien minuten spelen op naam van Thom Haye, die zijn vrije trap knap gered zag worden door de Bahreinse doelman Ebrahim Lutfalla. Halverwege de eerste helft was er dan de verdiende voorsprong voor Indonesië. Na een fraaie pass van Haye op Marselino Ferdinan, werd Romeny vrijgespeeld die van dichtbij binnen kon tikken: 1-0.

Na rust was er direct een grote kans voor Marselino, die de bal van dichtbij naast schoof. Kort daarna moest Indonesië vrezen voor de gelijkmaker van Bahrein, maar de Indonesische verdediger Rizky Ridho wist de bal op de doellijn weg te koppen. Het wederom Nederlands getinte Pasukan Garuda zag de marge zodoende dus op één blijven.

Indonesië verzuimt om wedstrijd te beslissen

Halverwege de tweede helft was er opnieuw een dot van een kans voor Indonesië om de voorsprong tegen Bahrein te verdubbelen. Ragnar Oratmangoen, oud-speler van onder meer Fortuna Sittard en FC Groningen, gaf de bal voor op Marselino, die bal huizenhoog over het doel van Lutfalla joeg.

Bahrein bleef in leven en kwam tot enkele gevaarlijke mogelijkheden, maar Indonesië stichtte het grootste gevaar. Twaalf minuten voor tijd was het de ingevallen Eliano Reijnders die het duel kon beslissen, maar de middenvelder van PEC Zwolle schoot over. In de daaropvolgende tegenstoot voorkwam de Indonesische verdediger Justin Hubner met een uiterste inspanning een kans op de gelijkmaker van Bahrein. Het was in de slotfase vervolgens hangen en wurgen voor Indonesië, dat de krappe voorsprong uiteindelijk toch over de streep wist te trekken.

Indonesië mag nog altijd hopen op het WK

Door de overwinning op Bahrein is Indonesië nog volop in de race om een WK-ticket. Na acht duels heeft de ploeg van Kluivert negen punten verzameld en staat het op een vierde plek in groep C van de Aziatische kwalificatie. Met nog twee speelrondes te gaan mag Merah Putih zelfs nog een heel klein beetje hopen op rechtstreekse kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi. Daarvoor moet het wel vier punten goedmaken op nummer twee Australië, dat dertien punten heeft. De eerste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK, de nummers 3 en 4 gaan door naar de volgende ronde van de kwalificatiereeks. Japan is in deze groep al verzekerd van deelname aan het WK.

Indonesië op voorsprong na een doelpunt van Ole Romeny 🔥 — ESPN NL (@ESPNnl) March 25, 2025

