Nieuwe Oranje-doelman wordt plotseling ontdekt in Eredivisie: 'Hij heeft het, qua talent!'

Maarten Wijffels is onder de indruk van de kwaliteiten van AZ-doelman , zo schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad op sociale media. Owusu-Oduro maakte zaterdagavond indruk met een fraaie reflex in de wedstrijd van AZ tegen SC Heerenveen. Wijffels dicht de twintigjarige doelman een mooie toekomst toe.

"Wat een redding net weer, van de keeper van AZ in minuut 29", doelt Wijffels op de kopbal van SC Heerenveen die Owusu-Oduro in het eerste bedrijf fraai wist te keren: "Binnen niet al te lange tijd Bart Verbruggen en deze Owusu-Oduro de eerste twee doelmannen van Oranje", denkt Wijffels. "Deze twee jonge keepers hebben het, qua talent. Uiteraard weet je niet of ze fit blijven", wil de journalist wel benadrukken.

Artikel gaat verder onder video

Owusu-Oduro staat er goed op binnen AZ, maar speelde pas elf wedstrijden in het eerste elftal van de Alkmaarders. Door het vertrek van de Australische doelman Matthew Ryan is het jeugdproduct van AZ dit seizoen door Maarten Martens benoemd tot eerste doelman. Wijffels is er blij mee: "Nederland kan er qua talent ineens 15 jaar mee vooruit", besluit de journalist.

LEES OOK: AZ-keeper Owusu-Oduro eerlijk over toenadering Ghana: 'Wat ik heb gezegd is...'

Owusu-Oduro speelde al interlands voor Jong Oranje, dus staat er al goed op in Zeist. Ghana maakt echter ook werk van het vastleggen van de doelman van AZ, zo gaf de goalie zaterdag zelf toe voor de camera's van ESPN: "Ik weet alleen dat ze mijn agent hebben gebeld. Wat ik heb gezegd is dat ik daar nu niet mee bezig ben. Ik focus me gewoon op mijn toekomst hier. Ik heb natuurlijk gespeeld voor Jong Oranje, we hebben ons gekwalificeerd voor het EK, dat is waar ik nu naar kijk", zei de doelman daarover.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman moet Memphis Depay nog niet laten vallen: 'Eerst maar eens afwachten’

Wim Kieft is nog niet voor voornemens om Memphis Depay af te schrijven bij het Nederlands elftal.