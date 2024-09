Oranje-debutant Van Hecke staat stil bij groot verlies: 'Weet zeker dat hij heel trots zou zijn geweest'

Voor kwam dinsdagavond een jongensdroom uit. De 24-jarige verdediger van Brighton & Hove Albion kwam halverwege de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland in het veld voor Matthijs de Ligt en beleefde zo zijn debuut in Oranje. Na afloop van het 2-2 gelijkspel staat Van Hecke in gesprek met Noa Vahle stil bij het overlijden van zijn vader Guus, nu bijna twee jaar geleden.

Guus van Hecke overleed op 21 september 2022, ruim drie weken nadat zijn zoon zijn debuut voor Brighton had gemaakt. Een kleine twee jaar later mag Van Hecke zich onbetwiste basisspeler noemen bij de subtopper in de Premier League en gunt bondscoach Ronald Koeman hem zijn eerste minuten in het grote Oranje, nadat hij eerder al tot acht wedstrijden in Jong Oranje kwam.

"Ik moet zeggen: de zenuwen vielen wel mee, gelukkig", zegt Van Hecke na de wedstrijd tegen Vahle. De verdediger werd pas laat toegevoegd aan de selectie, toen duidelijk werd dat Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) geblesseerd afhaakte. "Als je opgeroepen wordt denk je al: 'Het zou toch niet dat ik mijn debuut ga maken?' en als het dan vandaag echt zo is... Deze week heb ik geprobeerd om goed om me heen te kijken, ik denk dat er heel veel goede spelers zijn waar je ook wat van kan leren. Dat heb ik gedaan. Vandaag was een mooie ervaring, ik hoop dat er nog meer gaan volgen."

Op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA zag een groot aantal naasten van Van Hecke hoe hij zijn vuurdoop in Oranje beleefde: "Ik weet niet altijd wie er is, maar sowieso mijn moeder, mijn broers, mijn vriendin, nog een nicht en een neef", somt de verdediger op. "Er zullen nog wel meer zijn geweest, maar die kan ik niet benoemen, sorry", lacht de Zeeuw. "Ik denk dat ze wel trots zijn en misschien wel emotioneel, want het is natuurlijk een heel mooi gevoel als je voor het Nederlands elftal kan spelen. Een droom voor mij, maar zeker ook voor mijn familie."

'Ik weet zeker dat mijn vader heel trots zou zijn geweest'

"Ik hoorde dat je met je vader had gezegd: 'Misschien is Oranje in 2024 wel haalbaar'", zegt Vahle vervolgens. "Ja, zeker. Mijn vader is helaas twee jaar geleden overleden. Maar ik weet wel zeker dat hij heel trots zou zijn geweest. Dat ben ik ook, en ook voor hem. Ja, mooier kan het bijna niet dat het dan ook nog eens in 2024 lukt", sluit Van Hecke het interview af.

VIDEO: Jan Paul van Hecke: 'Mijn vader zou zeker heel trots zijn geweest'

