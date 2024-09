Van der Vaart zonder twijfel na Nederland - Duitsland: ‘Hij is de aller, aller, allerbeste’

Rafael van der Vaart komt superlatieven tekort voor het optreden van tegen Duitsland (2-2). De middenvelder van het Nederlands elftal was volgens de analist van NOS de ‘aller, aller, allerbeste'.

Gravenberch begon de tweede wedstrijd in de Nations League-campagne uitstekend met een assist op Tijjani Reijnders bij de 1-0, maar niet veel later trok hij helemaal de aandacht naar zich toe met een weergaloze pass op Xavi Simons. De middenvelder speelde de bal met een dropkick door op Simons, die de kans niet wist te verzilveren.

Van der Vaart zit vol bewondering. “Ik denk dat we een geweldige middenvelder hebben. Arne Slot heeft hem bij Liverpool weer helemaal op niveau gebracht, en zijn potentie komt er nu helemaal uit. Vandaag (dinsdagavond, red.) vond ik hem zeker het eerste uur de aller, aller, allerbeste”, is de oud-voetballer lyrisch.

“Hij voetbalt zo makkelijk en geeft balletjes mee. En dan die ene pass”, doelt Van der Vaart op de wereldpass richting Simons. “Dat zijn de moeilijkste ballen om te geven in het voetbal. Hij deed het fantastisch”, sluit hij af.

‘Gravenberch beter dan Bellingham’

Van der Vaart is al langer fan van Gravenberch, zo bleek uit opvallende uitspraken in april 2023. De oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid beweerde destijds dat Gravenberch ‘in alle opzichten beter is dan Jude Bellingham’. Deze teksten herhaalde hij eerder dit jaar, in mei. Na de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool (0-3), op 2 september, gaf Van der Vaart toe dat zijn uitspraken opmerkelijk waren.

