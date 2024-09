Huidige speler van Oranje brengt gedachtes bij Tonny Vilhena in 2018

Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad vindt een toegevoegde waarde bij het Nederlands elftal. De Feyenoord-middenvelder viel dinsdagavond na rust in tegen Duitsland en legde een aantal stevige duels af met Robert Andrich. De vergelijking met wordt vervolgens gemaakt.

In een artikel voor het Algemeen Dagblad analyseert Wijffels het 2-2 gelijkspel tegen Duitsland. De journalist deelt grote complimenten uit aan het middenveld van Oranje. “Daar lijkt Ryan Gravenberch klaar om de belofte in te lossen die al jaren in hem schuilt. Power en techniek in één bij de man die wekelijks basisspeler is bij Liverpool”, schrijft Wijffels.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Oranje-debutant Van Hecke staat stil bij groot verlies: 'Weet zeker dat hij heel trots zou zijn geweest'

Timber kwam na de rust in het veld voor Jerdy Schouten en voegt volgens de analist iets toe aan het spel van het Nederlands elftal. “Bij hem zit ‘m dat in de combinatie van techniek en een natuurlijk gif. ‘Grinta’. In de tweede helft tegen Duitsland had Timber stevige duels met Robert Andrich. Eén keer smeet hij Andrich van zich af op een manier die aan de rest van Oranje duidelijk maakte: bijt van je af en pak ze maar aan”, analyseert hij.

LEES OOK: Ochtendkranten genadeloos voor Matthijs de Ligt: 'Fouten kunnen slechts tot één conclusie leiden'

De rol van Timber doet Wijffels denken aan een interland op 26 maart 2018. Op die dag veegde het Oranje van Ronald Koeman de vloer aan met Portugal (0-3) en gingen de complimenten uit naar Vilhena. De oud-Feyenoorder speelde die wedstrijd als linkervleugelverdediger en kreeg de opdracht om Cristiano Ronaldo uit zijn spel te halen. “Het leek wel een beetje op hoe Tonny Vilhena in de eerste bondscoachperiode van Koeman ooit Cristiano Ronaldo aanpakte. Dat was in Genève bij een interland tegen Portugal”, schrijft Wijffels. Vilhena, die op dit moment uitkomt voor Panathinaikos, speelde op 19 november 2018 zijn laatste interland voor het Nederlands elftal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eén man ontsteekt na Nederland - Duitsland in woede op het veld

NOS-commentator Jeroen Elshoff ziet grote woede bij één man, meteen na Nederland - Duitsland.