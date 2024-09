Orkun Kökçü in het middelpunt van de belangstelling na geweldig moment

heeft zich donderdagavond van zijn beste kant laten zien bij Benfica. De middenvelder was na een half uur op schitterende wijze trefzeker in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Champions League tegen Rode Ster Belgrado. De voormalige aanvoerder van Feyenoord schoot een vrije trap van zo’n 25 meter geweldig binnen.

Waar Feyenoord vooralsnog een zeer teleurstellende Champions League-avond beleefd tegen Bayer Leverkusen, daar gaat het Benfica op bezoek bij Rode Ster Belgrado een stuk beter af. In de Portugese competitie heeft de ploeg uit Lissabon de smaak nog niet te pakken, maar in Servië was het al vroeg raak. De Turkse spits Kerem Artürkoglu opende al na negen minuten de score. Twintig minuten later was het de beurt aan Kökçu. De oud-speler van Feyenoord mocht aanleggen voor een vrije trap en schoot die van ruime afstand geweldig binnen voor de 0-2.

Os turcos são turcos em todos os lugares. ORKUN KOKCU! ♥️ pic.twitter.com/z2gy04zbcw — Lig Sports TV (@LigSportsTR) September 19, 2024

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.