Bayern München slaat aanval Leverkusen af dankzij absolute wereldgoal Pavlovic

Bayern München gaat ook na vijf speelronden nog altijd aan kop in de Bundesliga. Der Rekordmeister kwam zaterdagavond op eigen veld wel op een 0-1 achterstand tegen regerend kampioen Bayer Leverkusen, dat bij een zege in punten gelijk zou komen. Een adembenemende gelijkmaker van zorgde er echter voor dat Bayern een punt overhield aan de topper en zich nog minimaal een week koploper mag noemen.

Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong andermaal een basisplaats kreeg van trainer Xabi Alonso, begon met drie punten achterstand op de rivaal aan het uitduel in München. Een zege had de regerend kampioen dan ook op gelijke hoogte gebracht met Bayern, en daar zag het na een halfuur spelen ook daadwerkelijk even naar uit. Een wegdraaiende hoekschop vanaf de linkerkant werd vanaf de tweede paal teruggelegd op controleur Robert Andrich. De Duits international haalde van buiten de zestien uit, zijn lage schot in de verre hoek was Bayern-doelman Manuel Neuer te machtig: 0-1.

Pavlovic zet Bayern schitterend naast Leverkusen

De voorsprong hield echter nog geen tien minuten stand. Een indraaiende voorzet van Michael Olise kon vijf minuten voor rust door Edmond Tapsoba worden weggekopt uit de Leverkusen-zestien, maar werd op ruim twintig meter van het doel opgevangen door Pavlovic. De twintigjarige middenvelder nam aan op de borst, liet de bal eenmaal stuiteren en plaatste vervolgens een heerlijke volley. De Finse Leverkusen-keeper Luka Hrádecký zat er nog wel met een handje aan, maar kon niet voorkomen dat de bal tot grote vreugde van het thuispubliek in de kruising vloog: 1-1.

Bayern nog altijd twee punten los

Daarmee was ook de eindstand bereikt, wat voor het Bayern München van trainer Vincent Kompany direct ook het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen betekende. De remise is echter wel voldoende om de koppositie vast te houden: Bayern heeft nu dertien punten uit vijf duels; twee meer dan het RB Leipzig van Xavi Simons en Lutsharel Geertruida - dat eerder op de dag met 4-0 te sterk was voor FC Augsburg. Titelverdediger Leverkusen volgt op de derde plaats met tien punten, evenveel als de nummer vier Borussia Dortmund.

