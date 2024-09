Priske vraagt veel van nieuwe aanwinst: 'Hij moet spelen als Pirlo'

Feyenoord won zondagmiddag met 2-0 van NAC Breda, al was dat weinig overtuigend. Wie wel wederom een goede indruk maakte, was In-beom Hwang. De Zuid-Koreaan kwam deze zomer over van Rode Ster Belgrado en lijkt niet veel aanpassingstijd nodig te hebben.

Na afloop was aanvoerder Quinten Timber vol lof over de middenvelder. "Hij doet het heel goed, communiceert top", begint de broer van Jurriën bij ESPN. "Aan de bal is hij sterk en brengt hij rust. Het is fijn om hem erbij te hebben. Ik ben blij voor hem en volgens mij zijn de supporters ook tevreden met hem."

Coach Brian Priske was ook tevreden met het spel van zijn nieuwe middenvelder en stelt vervolgens dat hij de lat hoog legt bij Hwang. "Op zijn positie hebben we iemand nodig die echt kan voetballen. Vroeger was een verdedigende middenvelder een fysiek sterke speler die kon rennen en duels won voor zijn eigen verdediging. Tegenwoordig is ook het aanvallende gedeelte belangrijk, zeker bij ons. Pirlo is wat dat betreft het voorbeeld. Hwang kan op 8 en 10 spelen, maar ook op 6."

De Deense trainer is ook erg te spreken over de ervaring van Hwang, die hij toevoegt aan dit Feyenoord. "Hij is recent vader geworden, heeft de wereld al gezien. Hij is een volwassen jongen, iets wat we ook zochten. Hij past zich enorm snel aan bij ons, dat maakt op mij wel indruk." De middenvelder speelde tot dusver twee wedstrijden voor Feyenoord: het dramatisch verlopen Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-4) en de overwinning op NAC Breda (2-0).

