PSV heeft beet en presenteert ‘bijzonder getalenteerde speler’ van Manchester City

PSV heeft zich versterkt met de achttienjarige . De talentvolle aanvaller komt op huurbasis over van Manchester City en zal eerst aansluiten bij Jong PSV. De Eindhovenaren hebben de mogelijk om de elfvoudig international van Engeland Onder 18 aan het einde van het seizoen definitief over te nemen.

De concurrentie voor Ndala was moordend, zo stond de aanvaller ook in de belangstelling van onder meer Ajax, AC Milan en enkele teams uit de Premier League. Uiteindelijk was het PSV dat aan het langste eind wist te trekken. De linksbuiten, die ook op andere posities in de voorhoede uit de voeten kan, wordt voor één seizoen gehuurd. PSV heeft een optie tot koop bedongen, die naar verluidt zeven tot tien miljoen euro bedraagt. Als de Eindhovenaren die optie lichten, dan tekent Ndala tot medio 2029. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Ndala sluit eerst aan bij Jong PSV, maar het is de bedoeling dat de Engelsman uiteindelijk de opvolger wordt van Hirving Lozano. De Mexicaanse vleugelaanvaller maakt komende winter de overstap naar MLS-club San Diego FC. Ndala mocht in de voorbereiding al even ruiken aan het echte werk bij Manchester City. Zo liet Pep Guardiola de jongeling in de oefenwedstrijd tegen Celtic invallen. Een echte doorbraak bij The Citizens zat er echter niet in.

Plaatje bij PSV klopt voor Ndala

De keuze voor PSV is dan ook een hele bewuste voor Ndala. “Het hele plaatje klopt”, aldus de linksbuiten op de website van PSV. “Het plan, de verwachtingen en de mogelijkheden om die verwachtingen waar te maken. Daarom had PSV, buiten het feit dat het een grote club is, al snel een streepje voor op de andere opties”, vervolgt Ndala, waarna hij zichzelf omschrijft. “Ik ben technisch, snel, direct en kan doelpunten scoren.”

Ndala ‘bijzonder getalenteerd’

Jan Vennegoor of Hesslink, technisch manager van Jong PSV, sluit zich daarbij aan. “Joel is een bijzonder getalenteerde speler. We zijn blij dat hij in ons plan gelooft. Hij is een veelzijdige speler, die met zijn snelheid en techniek heel goed in het Nederlandse voetbal past.”

There's a new baller in town, and his name is Joel Ndala! 🤩#PSVAcademy — PSV (@PSV) September 3, 2024 PSV heeft de huur (met optie tot koop) van Joel Ndala afgerond. Hij tekent tot 2029 als de optie tot koop wordt gelicht. De huur is voor 1 seizoen. Hij gaat eerst naar Jong PSV. pic.twitter.com/HhH6qK4hnw — Rik Elfrink (@RikElfrink) September 3, 2024

