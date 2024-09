PSV hevelt ‘vierde optie’ definitief over naar hoofdmacht

maakt vanaf vrijdag officieel deel uit van de hoofdmacht van PSV. De linksback, die als vierde keus aan het seizoen begon, heeft van Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart te horen gekregen dat hij per direct tot de A-kern van de Eindhovenaren behoort.

Daarmee komt er een vervolg aan het droomseizoen van Dams. De twintigjarige Belg begon het seizoen bij Jong PSV en had weinig perspectief bij de hoofdmacht, maar door blessures van Mauro Júnior, Sergiño Dest en Fredrik Oppegard kwam Bosz plotseling bij Dams uit.

De linkspoot behoort sinds vandaag tot de A-kern van PSV, nadat hij eerder zijn Champions League-debuut voor de club maakte. “Matteo is het schoolvoorbeeld hoe we het graag zien bij PSV. Hij heeft onze hele opleiding doorlopen en keihard gewerkt om steeds weer de volgende stap te maken”, sprak Stewart.

Dams werd onlangs opgenomen in de voorselectie van België. Het is nog de vraag of de linksback definitief wordt opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco. Mocht dat wél het geval zijn, kan Dams mogelijk debuteren tegen Italië of Frankrijk, de opponenten van België in de Nations League.

