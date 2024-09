Quilindschy Hartman plaatst opvallende reactie onder bericht Fresia Cousiño Arias

Quilindschy Hartman, die door een zware knieblessure langs de zijlijn staat bij Feyenoord, geeft op sociale media aan dat hij ESPN-verslaggever Hans Kraay junior mist. Kraay staat er bekend om een goede relaties te hebben met veel Nederlandse voetballers die hij spreekt, waar Hartman er in ieder geval een van lijkt te zijn.

De vleugelverdediger van Feyenoord laat van zich horen onder een Instagram-bericht van ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias, die op sociale media een foto plaatste van verschillende ESPN-collega's. Mario Been, Wouter Bouwman, Sanne van Dongen, Cousiño Arias en Kraay waren op die foto te zien.

Hartman besloot te reageren, aangezien hij moest lachen om de houding van de 64-jarige Kraay: "Hahahah, Hans! Zeg maar even tegen hem (Kraay) dat ik hem mis", schreef de verdediger van Feyenoord. Hartman staat al lange tijd langs de kant. De voetballer, die vorig seizoen een heel sterk seizoen draaide, raakte in de wedstrijd tegen FC Utrecht op 31 maart zwaar geblesseerd aan zijn knie en komt naar verwachting pas weer in 2025 weer in actie.

