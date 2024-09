Rafael van der Vaart krijgt vraag over Feyenoord: 'Dromen mag? Erg, hè'

Rafael van der Vaart heeft in gesprek met RTV Rijnmond zijn licht laten schijnen op het gerenoveerde Feyenoord. De Rotterdammers kennen nog geen goede start van het seizoen onder leiding van de nieuwe Deense trainer Brian Priske, die Van der Vaart tot nog toe niet kan bekoren.

"Ik moet eerlijk zeggen dat het me nog niet meevalt", begint de voormalig Ajacied in gesprek met de regionale omroep op de padelbaan in Rotterdam over het Feyenoord van Priske: "Ik denk dat het allemaal nog een beetje op zijn plek moet gaan vallen. Er is ook veel commentaar over het feit dat hij wat andere dingen doet. Maar ja, je hebt als trainer ook je eigen ideeën", zegt Van der Vaart.

De analist kan echter wel begrijpen dat Priske er voor heeft gekozen om het anders te doen dan zijn succesvolle voorganger Arne Slot: "Je gaat niet hetzelfde doen, dat snap ik ook wel, ook al is het misschien niet verstandig. Maar er is genoeg kwaliteit om toch net achter Ajax te eindigen, op plek zes of zo", grapt Van der Vaart vervolgens.

"Nee, ik hoop dat Ajax hoger eindigt", zegt de oud-middenvelder vervolgens tegen de verslaggever van RTV Rijnmond, die dat overduidelijk niet als realistische optie ziet: "Dromen mag", zegt hij in de richting van Van der Vaart: "Dromen mag, ja, Het is erg, hè, dat ik nu zo moet praten Jullie staan hier vol zelfvertrouwen, mij uit te lachen", zegt de oud-Ajacied lachend. "Het is jullie gegund."