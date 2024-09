René van der Gijp komt uit het niets met keiharde wens voor Studio Voetbal

René van der Gijp is van mening dat Studio Voetbal er per direct mee moet ‘kappen’. De vaste gast van Vandaag Inside is totaal niet te spreken over hoe er op dit moment invulling wordt gegeven aan het programma. Als het aan Van der Gijp ligt, dan verdwijnt Studio Voetbal van de buis en komt er een programma dat veel meer weg heeft van het Engelse Match of the Day.

Match of the Day wordt gepresenteerd door voormalig topvoetballer Gary Lineker. Vergezeld door andere oud-profs neemt hij de laatste ontwikkelingen in de Premier League door. Per wedstrijd wordt een samenvatting uitgezonden, daarna komen de trainers aan het woord en vervolgens analyseren Lineker en zijn collega’s wat ze hebben gezien en gehoord. Van der Gijp is fan van het programma en stelt voor dat er in Nederland iets soortgelijks op de televisie komt. “Er zijn zoveel dingen die je kunt overpakken uit het buitenland. Persoonlijk zou ik stoppen met Studio Voetbal. Ik zou met Studio Voetbal stoppen, kappen met Pierre van Hooijdonk en ik zou een programma maken à la Match of the Day”, zo klinkt het in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Van der Gijp is fan van ‘heel veel beeld waarover wordt gesproken’ en wedstrijden die worden uitgelicht. Dat gebeurt in Studio Voetbal ook wel, maar het is tegenwoordig vooral een programma dat draait om de meningen van tafelgasten. “Maar ik zou stoppen met Arno Vermeulen, want het interesseert niemand wat Arno Vermeulen vindt. Die man moet gewoon weg. Hij moet gewoon weg”, zo is Van der Gijp duidelijk geen fan van de verslaggever van de NOS. Als het aan de voormalig profvoetballer van onder meer PSV ligt, dan schuiven er drie ex-voetballers aan met een presentator. “En dat moet à la Match of the Day een sportprogramma worden, waarbij je heel veel voetbal ziet, heel veel meningen over dat spelletje en heel veel trainers aan het woord komen. Dat is wat ik wil zien.”

Van der Gijp geen fan van Jans ‘die niets zegt’

Studio Voetbal nodigt regelmatig gasten uit die vandaag de dag nog werkzaam zijn in het voetbal. Zo schoof enkele weken geleden FC Utrecht-trainer Ron Jans ook nog aan. Maar Van der Gijp is ook daar geen fan van. “Geen Ron Jans die niets zegt of Fred Rutten die zijn mond houdt. Dat wil ik niet. Stop daarmee, met dat programma. Dat programma is niks. Het is gewoon niks. Je kijkt gewoon naar niks”, zo klinkt het. De NOS kreeg afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland al bakken met kritiek over zich heen over de invulling van Studio Fußball. Vooral de rol van Marco van Basten werd niet gewaardeerd. De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar baarde opzien door zich onder meer niet te verdiepen in de vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal.