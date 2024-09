RKC blijft op nul punten steken na nederlaag in eigen huis tegen Sparta

RKC heeft op zaterdagavond met 1-2 van Sparta verloren. De ploeg van Henk Fraser heeft nog altijd geen punt weten te behalen in dit nieuwe seizoen. Op het eigen veld kwam de Rooms-Katholieke Combinatie met 0-2 achter, maar wist in de tweede helft nog de aansluitingstreffer te maken. De jacht op de gelijkmaker was tevergeefs: 1-2.

RKC Waalwijk stond voorafgaand aan het duel met Sparta Rotterdam op nul punten in het Eredivisieseizoen. De enige ploeg dat nog geen punt wist te pakken in vijf duels. De komt van Mohamed Ihattaren moet de Waalwijkers helpen om ervoor te zorgen dat er ook volgend seizoen nog in de Eredivisie gespeeld wordt in het noorden van Brabant. De aanvallende middenvelder heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Het eerste kwartier van de wedstrijd was niet bepaald enerverend in het Mandemakers Stadion. RKC kreeg met Leonardo Cleonise enkele kansjes op de 1-0, maar levensgroot waren deze mogelijkheden toch allerminst. Tien minuten voor het einde van de eerste helft gaf Camiel Neghli de bal voor, waardoor Mohamed Nassoh de bal kon binnenwerken. Hij schoot de bal hard achter keeper Jeroen Houwen.

De tweede helft begon voorzichtig. Sparta had veel de bal, maar de ploeg wilde vooral zo min mogelijk weggeven. In de 54ste minuut had Nassoh een flinke kans, maar vanwege een slap schot kon keeper Houwen makkelijk keren. Twee minuten later was het Neghli, die eerste al de assist verzorgde op Nassoh, die de 0-2 tegen de touwen schoot. Er werd nog even gekeken door de VAR voor een overtreding op Eerdhuijzen, maar er werd niet ingegrepen, en zo werd de opgave voor RKC alleen maar groter.

Met nog 25 minuten op de klok deed RKC wat terug. Richonell Margaret schoof de bal vanaf vijf meter afstand de bal binnen. Maar de jacht op de gelijkmaker was tevergeefs: 1-2.

RKC is ook de boeken ingegaan als de club waar de eerste ‘busopwachtsessie’ heeft plaatsgevonden. De supporters van de club kwamen na de vorige wedstrijd verhaalhalen bij de spelers en trainer Henk Fraser. Crisis in Waalwijk, zo valt wel te stellen. Op de dag van de wedstrijd tegen Sparta werd al duidelijk dat de trainer flink onder druk staat bij RKC. Het lijkt een kwestie van tijd de zijn voordat de hoofdtrainer van RKC vroegtijdig vertrekt bij zijn werkgever.