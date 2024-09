Ronald de Boer weet de reden waarom Ajax Klaassen terughaalt

gaat terugkeren bij Ajax. Volgens Ronald de Boer is de oud-Ajacied een jongen die altijd heel hard werkt en is dat precies de reden waarom Francesco Farioli hem graag aan zijn selectie toevoegt.

Zondagmiddag werd duidelijk dat Klaassen mondeling akkoord is met Ajax over een terugkeer naar Amsterdam. De Boer begrijpt heel goed waarom zijn oude club deze keuze heeft gemaakt. “Davy is natuurlijk een oude bekende”, geeft hij aan bij Ziggo Sport. “Hij heeft meegetraind en waarschijnlijk een goede indruk achtergelaten.” Volgens de oud-voetballer is Klaassen wel iemand op wie Ajax kan bouwen. “Hij is wel een type die nooit door de ondergrens gaat. Dat heb je als ploeg nodig.”

Toch ziet De Boer dat Klaassen geen verschilmaker is. “Als een ploeg lekker in zijn vel zit, heb je echt een goede aan hem. Vorig jaar hadden ze weinig aan Davy Klaassen gehad. Hij is echt een teamspeler.” Volgens de voormalig vleugelspeler speelt Ajax momenteel echt als een team. “Iedereen werkt keihard. Je kunt van Davy zeggen dat hij altijd keihard werkt. Ik denk dat Farioli hem daarvoor bij de ploeg neemt.”

Klaassen gehaald voor de bank

De Boer denkt dat Klaassen in eerste instantie op de bank zal belanden, maar voorziet daar geen problemen voor Farioli. “Hij is geen jongen die stampij maakt als hij op de bank terechtkomt.” De oud-voetballer weet ook dat Klaassen het liefst wel speelt, maar dat hij zich ook zal realiseren dat hij hierdoor wel profvoetballer kan blijven. “Ik denk wel dat de trainer hem een eerlijke kans gaat geven, maar hij weet waarschijnlijk ook dat hij eerst even de tweede viool gaat spelen.”

'Voor de Nederlandse competitie is Davy Klaassen een hele goede speler om in je ploeg te hebben' 🗣️

