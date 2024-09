Ajax-supporters krijgen de volle laag: 'Ik ben woest, het is écht waanzin!'

Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), heeft hard uitgehaald naar de supporters van Ajax die zondag voor ongeregeldheden hebben gezorgd in Amsterdam. 'Fans' van de Amsterdamse club protesteerden zondag tegen de politiestakingen, maar dit liep uit de hand nadat agenten, trams en politiebureaus werden belaagd door de relschoppers.

Supporters van Ajax besloten zich zondag te verzamelen in Amsterdam, nadat de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht werd afgelast wegens een politiestaking voor het krijgen van een vervroegd pensioen. De demonstratie liep zondagmiddag echter volledig uit de hand. Zondagavond in het televisieprogramma Renze blikte Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond terug op de schokkende incidenten in Amsterdam.

"Het gaat mis op het feit dat deze mensen de kans hadden om te laten zien dat het een keertje zonder politie-inzet kan. Ze hadden ook naar het hoofdbureau kunnen gaan om een keer te applaudisseren", vindt Kooiman. "Wat fijn dat de wedstrijden over het algemeen gewoon door kunnen gaan. Met zo ontzettend veel politie-inzet. In plaats daarvan slopen ze het hoofdbureau. Ik vind het echt waanzin wat er gebeurt. Ik ben woest", maakt Kooiman duidelijk. "Het maakt duidelijk hoe zwaar en ingewikkeld de politie-inzet soms is en waarom het nodig is om te strijden voor het vroegpensioen."

De Jong ziet vooruitgang in voetballerij

Jan de Jong, voorzitter van de Eredivisie CV, is ook aanwezig in het programma van RTL. De bestuurder wil wat betreft de politie-inzet bij voetbalwedstrijden duidelijk maken dat er al de nodige progressie wordt geboekt binnen de voetballerij: "Er worden meer dan achthonderd wedstrijden per jaar georganiseerd en bij minder dan één procent is er een probleem", weet De Jong. "Dat is veel te veel, maar er gaat heel erg veel goed in het voetbal. Er is vanuit het voetbal hartstikke veel waardering voor de politie. Wij kunnen niet zonder, zoals de samenleving niet zonder kan. Er zijn wel gescheiden verantwoordelijkheden. Het is al best bijzonder dat het voetbal ervoor zorgt dat de veiligheid in het stadion helemaal zonder politie gebeurt", is De Jong van mening.

Kooiman blijft uiterst kritisch

Kooiman is echter niet onder de indruk van die laatste woorden van de oud-bestuurder van Feyenoord en de NOS: "Ik vind het waanzin. Er staan stewards onder zware druk en er komen mensen met stadionverbod in het stadion. Als je dat al niet op orde hebt, dan heb je dat buiten ook niet. In het stadion kun je ook maatregelen treffen om de veiligheid buiten ook te creëren", geeft zij aan.

