Ruud Gullit: ‘Eerst was ik dat schattige krullenkoppie, daarna werd ik die teringneger’

Ruud Gullit kreeg in zijn voetbalcarrière veel te maken met discriminatie en racisme, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met De Telegraaf. De oud-speler zit op dit moment in de commissie Mijnals, een organisatie die zich inzet voor meer diversiteit in het Nederlandse voetbal.

Gullit werd veelvuldig gediscrimineerd gedurende zijn voetballoopbaan. “Zeker. Eerst was ik dat schattige krullenkoppie, maar vanaf een jaar of 12 werd ik die teringneger. Mensen gingen me anders laten voelen omdat ik half Surinaams ben”, begint de inmiddels 62-jarige Amsterdammer. “Dat was confronterend. Ik wist dat ik beter moest zijn dan de rest, want je valt op.”

De oud-voetballer zag dit als een ‘extra motivatie’. “Ik zag het niet als een belemmering. Maar leuk is het niet. En ook niet oké als je tijdens het uitgaan wordt geweigerd of er bij de douane vaak wordt uitgepikt”, licht hij toe.

“In mijn tijd werd er ook al van alles vanaf de tribune geroepen. Ik dacht altijd: jij bent banger voor mij dan ik voor jou. En voelde me sterker worden. Maar dat ligt voor veel mensen die worden gediscrimineerd, anders”, is Gullit eerlijk. “Ik heb me eruit kunnen voetballen, zij zijn niet in de positie dat ze iets uitzonderlijks kunnen”, sluit hij af.

