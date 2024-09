De kans lijkt groot dat de FIFA een streep door de transfer van naar Ajax gaat zetten. Dat zeggen sportrechtadvocaten Michiel van Dijk en Frans de Weger in gesprek met de NOS. De Amsterdammers stellen maandagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline de benodigde documenten te hebben aangeleverd bij de wereldvoetbalbond, maar de FIFA heeft nog altijd geen groen licht gegeven.

Ajax verkocht Steven Bergwijn maandag alsnog aan het Saudische Al-Ittihad en schakelde daarop razendsnel door naar Sulemana. Zowel met zijn werkgever (Southampton) als de speler zelf werd overeenstemming bereikt, waarop de documenten - in de woorden van technisch directeur Alex Kroes 'net voor de limiet' - werden geüpload in het Transfer Matching System van de FIFA. Dat onderzoekt nu echter of beide clubs tijdig de documenten hebben aangeleverd.

"Ik denk dat het een heel moeilijk verhaal gaat worden", zegt De Weger. "In TMS hangt rechtsboven een deadlineklok. Die loopt af tot 00.00.00. Tot dan hebben clubs de tijd om alle papieren te uploaden. Denk aan het transfercontract, het spelerscontract; de financiële details", legt de sportrechtadvocaat uit. Het kan best zijn dat Ajax om 23.59 uur de documenten heeft geüpload, maar dat wil niet zeggen dat de kous daarmee af is: "Maar als de andere club, in dit geval Southampton, dat niet op tijd heeft gedaan, is er geen match en geeft de FIFA geen groen licht. Dan gaat de transfer gewoon niet door."

Van Dijk ziet het ook somber in voor de Amsterdammers: "Ik vrees met grote vreze dat Ajax nu een probleem heeft", klinkt het. "De verantwoordelijkheid ligt echt bij de kopende partij", legt hij uit. "Wat dat betreft is het heel erg zwart-wit. Nee, er is geen grijs gebied. Dat is er bewust niet, echt om te voorkomen dat je kunt marchanderen. Als je die deadline niet strikt hanteert, dan is het hek van de dam."

Mocht de FIFA Ajax en Sulemana een 'nee' verkopen, dan zou een eventuele gang naar internationaal sporttribunaal CAS bovendien weinig uithalen, zo verwacht De Weger (die zelf als arbiter aan dat instituut is verbonden): "Dan wordt ertegenin geworpen: het is allemaal leuk en aardig om de schuld af te schuiven op de andere club of de bonden, maar jullie zijn dermate laat begonnen om deze deal rond te maken. Deadline is deadline. Daar zit geen ruimte, ook niet in de jurisprudentie", aldus de advocaat.

