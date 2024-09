Valentijn Driessen keihard voor Alex Kroes: 'Een dikke onvoldoende'

Valentijn Driessen deelt in Vandaag Inside een 'dikke onvoldoende' uit aan Alex Kroes, voor zijn eerste transferzomer als technisch directeur van Ajax. De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat Kroes juist datgene waaraan het de selectie van trainer Francesco Farioli ontbreekt niet heeft weten aan te trekken: creativiteit.

LEES OOK: Fabrizio Romano bevestigt verhaal zaakwaarnemer over Ajax-transfer

Eind juli legde Kroes tegenover het clubkanaal van Ajax al uit dat hij financieel voor een uitdagende zomer stond. "Een heel makkelijk rekensommetje in deze: als wij voor pak 'm beet honderd miljoen verkopen, dan kunnen we ongeveer veertig miljoen herinvesteren", sprak de bestuurder in een dubbelinterview met directeur voetbalzaken Marijn Beuker. Uiteindelijk zou hij met Wout Weghorst (Burnley, gekocht), Daniele Rugani (Juventus, gehuurd) en Bertrand Traoré (Villarreal, transfervrij) slechts drie spelers naar Amsterdam halen. Mogelijk komt daar nog een vierde bij: Ajax wacht nog altijd in spanning af wat de FIFA beslist over de last-minute transfer van Kamaldeen Sulemana, die als opvolger van Steven Bergwijn moet overkomen van Southampton.

Driessen geeft Kroes 'dikke onvoldoende'

Artikel gaat verder onder video

Presentator Wilfred Genee vraagt Driessen dinsdagavond een oordeel te vellen over de transferzomer van Kroes. "Een dikke onvoldoende, een vier", reageert de immer kritische journalist. "Er moet ook creativiteit komen, maar wat is er nou gekocht? Hij heeft het wel goed gedaan als spelersbegeleider, maar dan zie je dat dat iets heel anders is. Veel makkelijker", verwijst hij naar het verleden van Kroes, die het voetbalmakelaarskantoor SEG oprichtte.

LEES OOK: Alex Kroes gecomplimenteerd: 'Fantastisch, dit een hele goede window geweest'

Derksen vindt Kroes al maanden 'ongeloofwaardig'

Johan Derksen meent dat Kroes nooit als technisch directeur had moeten terugkeren in de Johan Cruijff ArenA, nadat zijn klus als algemeen directeur al snel ten einde was gekomen vanwege de aanschaf van een groot aantal clubaandelen, vlak voordat zijn aanstelling bekend werd gemaakt. "Kroes die was ongeloofwaardig vanaf het moment dat hij de troostprijs kreeg dat hij nog technisch directeur mocht worden, bij Gods gratie. Toen had hij moeten zeggen: 'Nee, ik ga voor algemeen directeur, en anders zoek je het maar uit'", meent De Snor.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp krijgt tik op de vingers en laat niets meer van zich horen

René van der Gijp heeft achter de schermen een tik op de vingers gekregen.