Fabrizio Romano bevestigt verhaal zaakwaarnemer over Ajax-transfer

Ajax heeft gedurende de afgelopen transferwindow geen formeel bod ingediend bij Manchester United voor . Dat meldt Fabrizio Romano dinsdagmiddag althans. Daarmee bevestigt de Italiaanse transferspecialist wat Martin Schoots, de zaakwaarnemer van Eriksen, maandag al liet weten aan Voetbal International: dat een hernieuwde samenwerking tussen Ajax en de Deen deze zomer ‘geen item’ was.

Ajax hoopte in de laatste dagen van de transferwindow nog een creatieve middenvelder aan de selectie toe te kunnen voegen. Zoals vrijwel elke transferperiode viel de naam van Hakim Ziyech, maar van een hereniging tussen Ajax en de Marokkaanse spelmaker was geen sprake. Eriksen werd al in een vroegtijdig stadium van de zomer in verband gebracht met een terugkeer in Amsterdam. De middenvelder is bij Manchester United geen basisspeler en mocht naar verluidt vertrekken, maar bij Ajax had er flink wat moeten gebeuren om vooral financieel ruimte te maken voor de Deen.

Volgens The Athletic is Eriksen afgelopen zomer door Manchester United aangeboden bij Ajax, maar konden de Amsterdammers geen werk maken van een terugkeer omdat er eerst spelers verkocht moesten worden. Of Eriksen inderdaad is aangeboden in Amsterdam, is zeer de vraag. Volgens zijn zaakwaarnemer Schoots was een terugkeer bij Ajax afgelopen zomer immers ‘geen item’. “In januari heeft Ajax geïnformeerd, maar dat was te vroeg. Deze zomer werd de vraag niet gesteld, dus was het geen item”, zo vertelde Schoots in gesprek met Voetbal International.

Real Betis deed nog een poging voor Eriksen

Vanuit België klonk dat Ajax wel degelijk heeft geprobeerd om Eriksen terug te halen. Romano bevestigt een dag na Deadline Day in Nederland echter het verhaal van Schoots. “Ajax heeft nooit een officieel bod op Eriksen uitgebracht, ondanks verschillende geruchten”, zo schrijft de transfergoeroe. Volgens Romano heeft Real Betis wél een poging ondernomen om Eriksen op de valreep naar Spanje te halen. Real Betis deed z’n best, maar was kansloos omdat er zowel met Manchester United als Eriksen geen overeenstemming werd bereikt.

🚨🇩🇰 Real Betis had approached Man United for Christian Erisen as last minute target ahead of Deadline Day.



No chance for move as there was no agreement on player and club side, but Betis tried.



No formal bid was sent by Ajax to Man United for Eriksen, despite several links. pic.twitter.com/iHB3kcBDjB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024

