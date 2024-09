In België klinkt een héél ander geluid over Ajax en Eriksen

Ajax heeft deze zomer wel degelijk geïnformeerd naar . Dat schrijft Het Nieuwsblad althans naar aanleiding van de uitspraken van zaakwaarnemer Martin Schoots. Hij heeft in gesprek met Voetbal International aangegeven dat een terugkeer van Eriksen bij Ajax deze zomer ‘geen item’ was. Het Belgische medium plaatst zijn vraagtekens bij het doel van Schoots.

LEES OOK: LIVE: Deadline Day Nederlands voetbal: PSV heeft beet en haalt verdediger

Artikel gaat verder onder video

Ajax is vrijwel de volledige transferwindow in verband gebracht met Eriksen. De Amsterdammers hadden graag nog een creatieve middenvelder aan de selectie toegevoegd. De naam van Hakim Ziyech viel, maar een terugkeer van de Marokkaanse spelmaker is voorlopig uitgesloten. Dat geldt ook voor een vernieuwde samenwerking tussen Ajax en Eriksen. Dat stelt zijn zaakwaarnemer althans. Volgens hem heeft Ajax begin dit kalenderjaar navraag gedaan naar zijn cliënt, maar is het de voorbije periode stil geweest vanuit Amsterdam.

Het Nieuwsblad heeft echter sterk zijn twijfels over de bedoeling van Schoots met zijn interview met Voetbal International. Eriksen werd de afgelopen maanden eveneens in verband gebracht met een overstap naar Anderlecht. Die club zou volgens Schoots enkel ‘informeel’ contact hebben gezocht, maar ook daar is volgens Het Nieuwsblad geen sprake van. “Dat klinkt wel heel formeel dat Eriksen niet komt. De vraag is of er gebluft wordt of niet. Volgens onze info heeft Ajax wel degelijk gepolst deze zomer en heeft Anderlecht ook zijn tentakels om het dossier geslagen”, zo klinkt het.

LEES OOK: De Telegraaf komt met teleurstellend nieuws voor Ajax-supporters

Eriksen blijft tot minstens de jaarwisseling verbonden aan Manchester United, zegt zijn zaakwaarnemer althans. Schoots verwacht dat zijn speler nog wel ‘belangrijk’ zal zijn voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Het Nieuwsblad denkt er het zijne over. “Hoe groot is de kans ook dat Eriksen bij Manchester United echt nog belangrijk wordt? Oké, Scott McTominay is verkocht aan Napoli, maar geeft hem dat meer speelgelegenheid op Old Trafford? Dat was dit weekend duidelijk nog niet te zien.” Eriksen begon in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (0-3) op de bank en kwam pas vier minuten voor tijd binnen de lijnen.

LEES OOK: Afellay begrijpt helemaal niets van Ajax: 'Puur beleidsmatig is deze transfer ongelooflijk'

Anderlecht blijft dromen van Eriksen

Door een terugkeer naar Ajax lijkt evenwel een streep te kunnen. Technisch directeur Alex Kroes gaf in gesprek met ESPN aan dat hij zowel bij de voor- als achterdeur geen spektakel meer verwacht. In Nederland sluit de transfermarkt maandagavond, in België heeft men nog een paar dagen de tijd om zaken te doen. Daar sluit de markt pas op 6 september de deuren. Bij Anderlecht durft men daarom nog steeds te dromen van Eriksen, ondanks de uitspraken van zijn zaakwaarnemer. “Jesper Fredberg (CEO Sports van Anderlecht, red.) heeft nog enkele dagen om Eriksen en zijn entourage op andere gedachten te brengen. Slaagt hij daarin of niet? Op RTL liet Silvio Proto (speelde meer dan tien jaar voor Anderlecht, red.) alvast weten dat hij Eriksen toch in paars-wit verwacht”, zo leest het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.