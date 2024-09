Tegenvaller voor AZ: Martens wekenlang zonder sterkhouder

kan de komende weken niet in actie komen voor AZ. De talentvolle verdediger liep afgelopen woensdag in het Europa League-duel tegen Elfsborg (3-1 winst) een voetblessure op en is daardoor even uit de roulatie.

Goes is dit seizoen een van de sterkhouders bij AZ, dat na zes speelrondes op een keurige tweede plaats in de Eredivisie staat met zestien punten. Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Utrecht bevestigt AZ-trainer Maarten Martens de blessure van Goes. “Het is nog niet duidelijk hoeveel wedstrijden hij moet missen, maar het is geen goed nieuws.”

Samen met doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro en collega-verdedigers Seiya Maikuma, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe is Goes er verantwoordelijk voor dat AZ in dit prille Eredivisieseizoen pas twee tegentreffers hoefde te incasseren. Verder loopt de ziekboeg van de Alkmaarders weer redelijk leeg. “Gelukkig”, aldus Martens. Zo kan de Belgische oefenmeester weer beschikken over Bruno Martins Indi en Mees de Wit.

AZ wacht de komende weken een druk programma. Na de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (zondagavond om 20.00 uur) wacht de Alkmaarders donderdag een uitwedstrijd tegen Athletic Bilbao in de Europa League. Daarna wacht Fortuna Sittard in de Eredivisie. Het is niet duidelijk of Goes de topwedstrijden tegen PSV (19 oktober), Tottenham Hotspur (24 oktober) en Feyenoord (2 november) aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Goes lag eerder dit seizoen onder vuur vanwege zijn gedrag

Goed mag dan van onschatbare waarde zijn voor AZ, toch was er dit seizoen al veel kritiek op de pas twintigjarige verdediger. Niet vanwege zijn verdedigende kwaliteiten, maar om zijn gedrag. Dat leidde vervolgens tot een verhitte discussie bij De Eretribune op ESPN, waar Kees Kwakman niet te spreken was over de vervelende maniertjes. “Hij valt op met zijn goede spel en coaching, maar we hebben het nu alleen maar over zijn irritante gedrag. Andere spelers vinden dat ook: je hebt van Polen, Veerman, Kramer... Bij spelers onderling krijgt hij ook een naam. Dat is op zich niet heel erg, maar vandaag of morgen heeft hij hem een keer te pakken."

Bij Studio Voetbal werden zelfs beelden van het vervelende gedrag van Goes getoond, waarna Van der Vaart te kennen gaf dat de verdediger zijn eigen kwaliteiten overschat. “Ik denk dat het echt een heel groot talent is, met heel veel kwaliteit, maar volgens mij denkt hij op dit moment dat hij een soort Sergio Ramos is. Dat is hij bij lange na niet.”