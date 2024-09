Tegenvaller voor Nagelsmann: Duitsland zonder doelpuntenmachine tegen Oranje

Bondscoach Julian Nagelsmann van Duitsland incasseert op de dag van de wedstrijd tegen Nederland een kleine tegenvaller. Zijn makkelijk scorende spits kampt met achillespeesklachten en moet het duel in de Johan Cruijff ArenA aan zich voorbij laten gaan, zo meldt BILD.

Füllkrug mag gerust een laatbloeier worden genoemd. De aanvaller was al 29 toen hij eind 2022 debuteerde in de nationale ploeg. Sindsdien heeft de aanvaller een indrukwekkend moyenne bij elkaar gespeeld: in 22 wedstrijden voor Die Mannschaft was het al veertien keer raak. Omgerekend naar speelminuten zijn zijn cijfers helemaal indrukwekkend: gemiddeld is het elke 63 minuten raak voor Füllrkug in de nationale ploeg. De spits, die Borussia Dortmund afgelopen zomer verruilde voor West Ham United, tekende afgelopen zaterdag nog voor de openingstreffer in het duel met Hongarije, dat uiteindelijk met 5-0 werd verslagen.

Nagelsmann liet maandag nog in het midden of Füllkrug het duel met Oranje zou gaan halen, maar BILD weet dat dat dus niet het geval is. De krant voorziet dat Kai Havertz, tegen de Hongaren nog aanvallende middenvelder, de plek in de punt van de aanval vermoedelijk gaat overnemen. Andere opties zijn Deniz Undav (VfB Stuttgart) en Maximilian Beier (Borussia Dortmund). Laatstgenoemde kwam tegen de Hongaren na een uur spelen als vervanger van Füllkrug binnen de lijnen.

