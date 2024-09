Driessen kraakt keuzes van Priske: ‘Dat leek natuurlijk nergens op’

Brian Priske heeft het puntverlies van Feyenoord op bezoek bij FC Groningen (2-2) volledig aan zichzelf te wijten. Althans, dat is de mening van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf wist niet wat hij zag toen hij de Deen aanvallend zag wisselen bij een voorsprong van 0-2.

Feyenoord liep zaterdagavond alweer voor de derde keer dit seizoen tegen puntverlies aan, nadat in de laatste tien minuten een voorsprong van 0-2 uit handen werd gegeven. De oefenmeester baarde in minuut 78 opzien door Gjivai Zechiël, die niet verder kon door kramp, te vervangen door spits Julián Carranza. Die wissel kan Driessen totaal niet begrijpen.

“Dat wisselbeleid…”, verzucht Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Als je 2-0 voor staat, dan moet je het wel over de streep trekken.” Het feit dat Groningen in de slotfase nog ging aandringen mag volgens de verslaggever geen reden zijn voor Feyenoord om de wedstrijd nog uit handen te geven. “Maar het wisselbeleid leek natuurlijk nergens op. De ene na de andere spits kwam erin. Als er dan ook nog spitsen uit gaan, maar er gingen middenvelders uit”, doelt hij op de invalbeurt van Carranza. “Dan vraag je wel om problemen en die kreeg hij dan ook.”

Lukkien had vergelijkbare acties

Toch ziet Driessen dat het kwartje net zo goed de andere kant op had kunnen vallen. “Lukkien haalde zijn spitsen eruit terwijl hij goals nodig had”, stelt hij. Thom van Bergen werd in minuut 68 gewisseld voor Brynjólfur Willumsson, terwijl Romano Postema in minuut 77 van het veld werd gehaald voor Thijs Oosting. “Maar Lukkien bracht toevallig een spits die wel scoort.”

