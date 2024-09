Borst geeft Feyenoord flinke veeg uit de pan: 'Een mismatch made in hell’

Hugo Borst denkt dat het huwelijk tussen Feyenoord en Brian Priske geen lang leven beschoren is. De analist en columnist denkt dat iedere opvolger van Arne Slot zou sneuvelen in De Kuip, maar is van mening dat het aanstellen van de Deense oefenmeester ‘een mismatch made in hell’ is.

Borst zag dat Priske daags na het puntenverlies tegen FC Groningen een hoopvolle boodschap plaatste met daarin ook de zin ‘God sees everything’. “Zou het een bewussie zijn van Brian Priske? Want die laatste zin gaat er bij aanvoerder Timber en basisspelers Paixão en Giménez natuurlijk in als Gods woord in een ouderling. Maar zou de trainer beseffen dat gedweep met de verondersteld Hoogste Baas veel ongelovigen afstoot? Mensen voor wie Feyenoord het religieus houvast is; de Kuip een kerk; Arne Slot de Messias.”

Met Priske aan het roer zijn de supporters langzaamaan hun geloof aan het kwijtraken. “Dat Legioen voelt zich ongemakkelijk en verdwaald. Het begon in Lissabon. In de voorbereiding met 5-0 verliezen van Benfica. Wat stonden ze voor lul. Daarna een serie gelijkspelletjes met grote gevolgen. Vlekken in een nieuw tapijt. Een gruwelloting voor de Champions League. Verdomme, Geertruida ook nog weg."

“Waarom herschreef Priske het evangelie?”, vraagt hij zich af. “Hij begon met drie achterin in plaats van vier. Veel te complex. De Deen brak opzichtig met De Schepper die de Noordzee had doen splijten en van Hoek van Holland zo naar Engeland was gelopen, met Wieffer en Minteh in zijn kielzog. Die moesten ook die kant op.”

Borst constateerde dat FC Groningen, in tegenstelling tot Feyenoord, een sprankelend en geestdriftig elftal is. “Je ziet het meteen aan de smoelen. Die van Dick Lukkien reageren als spelende kinderen. Wat een vrolijkheid, ze plukken aan elkaar en wat zijn ze fanatiek. Die van Priske? Die hebben helemaal geen lol. Ja, even als er gescoord wordt. Ze raken elkaar voornamelijk na afloop aan als ze in die evaluatiescrum staan.”

Ook Te Kloese moet het ontgelden bij Borst

Feyenoord heeft na vijf speelronden al een achterstand van negen punten op koploper PSV, waarbij de Rotterdammers nog wel een wedstrijd tegen Ajax moeten inhalen. “Kunnen we al spreken van een officiële mismatch? Of is dat onredelijk?”, vraagt Borst zich af.

Hij heeft echter ook zijn vraagtekens bij Dennis te Kloese. “Moeten we ook niet dringend een vinger wijzen naar de man die meent dat je twee loodzware banen zomaar kunt verenigen? Dennis te Kloese is algemeen en technisch directeur. Nou, het niveau van de nieuwe spelers houdt niet over. Waar heeft hij Priske mee opgezadeld joh? Waar heeft hij de supporters van Feyenoord mee opgezadeld?”

Hij beseft dan ook dat alles eindig is. “Maar Feyenoord en de Deen Priske lijkt een mismatch made in hell. Vooropgesteld, elke opvolger van Arne Slot zou sneuvelen in de Kuip. Maar dit lijkt sneller te gaan dan gedacht”, besluit Borst.

