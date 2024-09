‘Je kunt wel uittekenen wat er gebeurt als Feyenoord tegen NAC punten laat liggen in De Kuip’

Na afloop van het pijnlijke puntenverlies dat Feyenoord zaterdagavond opliep tegen FC Groningen (2-2) riep trainer Brian Priske zijn ploeg bij elkaar in het welbekende kringetje. De nieuwe gewoonte van de Deense oefenmeester kan echter op weinig goedkeuring rekenen bij de fans, zo ziet ook Sjoerd Mossou. De journalist denkt dan ook dat het kringetje nog wel eens kan gaan sneuvelen als Feyenoord in eigen huis punten morst tegen NAC Breda.

“Als bijzaken plots hoofdzaken worden, dan weet je het meestal wel”, schrijft Mossou in het Algemeen Dagblad. “Zeker bij Feyenoord, de club waar de onderbuik nooit ver weg is en waar de achterban een zekere allergie heeft ontwikkeld voor fratsen en aanstelleritis. En dus is ‘het kringetje van Priske’ plots een item geworden. De gewoonte van de Deense Feyenoord-trainer om na afloop van wedstrijden zijn hele team bij elkaar te roepen - als ware het een pupillenwedstrijd - en ze vervolgens heel driftig toe te spreken.”

De verslaggever van het Algemeen Dagblad vindt het ‘een futiliteit’ en denkt dat als Feyenoord viermaal had gewonnen, dat niemand er zich druk over had gemaakt. “Maar dat is nou net het punt: de Rotterdamse goegemeente maakt zich er wél druk om. Brian Priske is amper op weg met een compleet vernieuwde selectie, maar nu al klinkt het gemor dat vroeger alles beter was.”

Mossou denkt dat het vooraf al uit te tekenen was. “Iedere trainer na Arne Slot zou een periode van scepsis en chagrijn voor zijn kiezen krijgen in Rotterdam, maar nu dat exact gebeurt, lijkt het haast wel een soort self-fulfilling prophecy te zijn geworden. Exact wat je vooraf kon voorspellen, leidt onherroepelijk tot het uitkomen van die voorspelling.”

Mossou ziet kringetje sneuvelen

“Je zou haast medelijden krijgen met Priske, een keurige man die in keurige zinnen praat, maar die aan zijn water zal voelen dat de dingen uit zijn handen dreigen te glippen. In dat licht zou het kringetje - hoe onbenullig ook - zomaar een heikel punt kunnen worden”, vervolgt Mossou, die zag dat er vanuit het uitvak hevig gefloten werd nadat Priske zijn ploeg wilde toespreken. “Je kunt wel uittekenen wat er gebeurt als Feyenoord komende week tegen NAC punten laat liggen in de Kuip. Dan sneuvelt ofwel het kringetje ofwel - vroeg of laat - de bedenker ervan”, besluit hij.

