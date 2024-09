Driessen vernietigend over Feyenoorder: ‘Als je die vier, vijf grote fouten negeert, heeft hij goed gespeeld’

Valentijn Driessen gaat niet mee in de hype rondom Feyenoord-verdediger . Volgens de journalist van De Telegraaf maakt de mandekker per duels nog veel te veel fouten en is hij absoluut nog niet klaar voor een stap hogerop.

Tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf krijgt Driessen de vraag of Beelen klaar is voor een volgende stap, zijnde een oproep voor Oranje. “Laat hem eerst maar eens de verdediging van Feyenoord dragen en de goede keuzes maken”, antwoordt de verslaggever, die vindt dat Beelen te veel fouten maakt. “Hij draait dan een aantal keren juist de verkeerde kant op, of hij bleef draaien terwijl hij allang had kunnen afspelen.”

“Ik heb ook de geluiden gehoord dat hij geweldig speelde, maar ik vond hem helemaal niet zo goed spelen”, is Driessen stellig. “Als je het je mag veroorloven vier, vijf grote fouten te maken in een wedstrijd, dan heeft die jongen goed gespeeld”, is de journalist hard, die zag dat Beelen veel fouten maakte in de thuiswedstrijd tegen NAC. “Dat moet er voorlopig uit. Dan moet hij de Feyenoord-defensie gaan leiden en dán kan je kijken naar een andere club.”

Hwang kan Driessen ook nog niet bekoren

Een andere speler die veel lof kreeg na zijn optreden voor de Rotterdammers, was aanwinst In-Beom Hwang. Daar wil Driessen ook nog niet in meegaan. “Hij is heel druk in het veld”, stelt de verslaggever, die in de Zuid-Koreaan wel de beste aankoop van Feyenoord ziet. “Hij kan een leuk balletje geven met links en met rechts. Het is natuurlijk niet ineens een wonderspeler die het hele team beter laat voetballen, want dat heeft hij niet gedaan tegen NAC. Ze speelden niet veel beter dan eerder zonder hem.”

