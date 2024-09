Van de Beek staat voor belangrijk moment in carrière: ‘Duidelijk dat het niks is geworden’

maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester United naar Girona. De middenvelder ziet het als een herstart van zijn carrière en geeft aan veel dingen geleerd te hebben bij de Engelse grootmacht. Hij wil dan ook niet slecht praten over zijn oude werkgever.

Van de Beek aast bij de Spaanse club op revanche en geeft aan dat hij op een keerpunt in zijn carrière zit. “Ja, dat denk ik wel”, reageert hij voor de camera van ESPN. “Het is een belangrijk moment in mijn carrière. Maar ik probeer er ook van te genieten en dat doe ik."

Nadat Van de Beek bij Ajax furore maakte in onder meer de Champions League maakte hij voor zo’n veertig miljoen euro de overstap naar Manchester United. Zijn avontuur bij The Red Devils verliep echter weinig succesvol. De inmiddels 27-jarige middenvelder kwam nog wel tot 62 wedstrijden in de hoofdmacht van de Engelse topclub, maar dat was voornamelijk als invaller.

Ondanks het echec bij Manchester United heeft de middenvelder wel veel geleerd van zijn tijd in Engeland. “Het is wel duidelijk dat het niks is geworden voor beide partijen”, beseft hij. “Dat ligt in het verleden. Geen slecht woord over de club. Ik heb natuurlijk niet veel gespeeld, maar ik heb wel veel geleerd. Met goede spelers om me heen, goede mensen binnen de club. De goede dingen zal ik meenemen in de toekomst. Daar kan ik alleen maar van leren", aldus Van de Beek.

Van de Beek werkt hard om bij te dragen aan succes Girona

Nadat de negentienvoudig Oranje-international in zijn periode bij Manchester United verhuurd werd aan Everton en Eintracht Frankfurt, laat hij Engeland nu definitief achter zich. Bij Girona treft Van de Beek met Daley Blind en Gabriël Misehouy twee andere oud-Ajacieden. “Dit is een mooie club met goed voetbal en ik denk dat ik daarbij kan helpen. Ik werk daar heel hard aan. Het belangrijkste is om plezier te hebben, dan komt het succes vanzelf. Dag voor dag. Ik maak elke dag stappen. We werken hard, dus van daaruit bouw ik verder”, besluit hij.

