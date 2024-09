Vandaag Inside opent met een cynische aanval op Valentijn Driessen

De stemming zit er dinsdagavond goed in bij Vandaag Inside. Valentijn Driessen is te gast en de verslaggever van De Telegraaf weet de ogen zoals vanouds op zich gericht. Hij kreeg het dinsdagmorgen op de persconferentie van het Nederlands elftal niet voor het eerst aan de stok met Ronald Koeman. De bondscoach vroeg de journalist om een ‘beetje respect’ en die worden klonken ’s avonds ook uit de mond van Wilfred Genee.

Bijna twee maanden na de pijnlijke uitschakeling tegen Engeland in de halve finale van het Europees Kampioenschap in Duitsland is het Nederlands elftal weer bij elkaar. De ploeg van Koeman meldde zich maandag al in Zeist. De bondscoach schoof dinsdagmorgen aan voor zijn persconferentie om een toelichting te geven op de selectie voor de Nations League-duels met Bosnië & Herzegovina en Duitsland. Driessen vroeg Koeman naar de situatie van Memphis Depay, die volgens de journalist ‘niets heeft laten zien in het Nederlands elftal’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen vindt dat Hélène Hendriks moet ingrijpen tegen 'kleffe' Noa Vahle

Koeman luisterde niet voor het eerst met verbazing naar Driessen en vroeg hem om een ‘beetje respect’. De clash tussen Koeman en Driessen is Genee uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Merel Ek heeft er zelfs van genoten. “Ik kijk de hele dag al uit naar Valentijn. Ik heb zó genoten van die persconferentie met Koeman. Ik wil er alles van weten”, zo reageerde Ek op de vraag van Genee of ze er een beetje zin in had. De presentator zag vervolgens zijn kans schoon om Koeman zijn opmerkingen richting Driessen te herhalen, op uiteraard een cynische toon.

“Ja, daar wil je alles van weten? Want wij willen vanavond wel een klein beetje respect als dat kan Valentijn. Een beetje respect richting René, Johan, maar ook zeker richting Merel”, zo klonk het namens Genee. Driessen verzekerde Genee dat hij richting de ‘autoriteiten’ altijd respect heeft. “Want anders krijg je een draai om de oren. Dan hoef je hier niet meer te komen.” Genee had duidelijk een melig moment en vroeg aan Driessen of hij na de persconferentie moest huilen. “Ja af en toe laat ik weleens een traantje. Zeker als ik zo’n draai om de oren krijg van de bondscoach, notabene de bondscoach”, deelde Driessen mee in het cynisme.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee is stomverbaasd door loting van PSV en Feyenoord

De loting van PSV en Feyenoord voor de competitiefase van de Champions League zorgt voor grote verwarring bij Wilfred Genee.