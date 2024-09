Venijnige sneer richting Ajax: 'Alsof je in het theater bent, daarvoor is Ajax in het leven geroepen'

Leon ten Voorde, clubwatcher van FC Twente namens Tubantia, is kritisch op op de sfeer in de Grolsch Veste. De doorgaans goed ingevoerde journalist rondom FC Twente had het gevoel dat de supporters van de Tukkers aan het kijken waren naar een wedstrijd in een theater. Daar is het bezoeken van een wedstrijd van Ajax voor in het leven geroepen, stelt Ten Voorde vervolgens.

De journalist van het Twentse blad gaat in de podcast De Ballen Verstand in op de gelaten sfeer in de Grolsch Veste tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PEC Zwolle (1-1). "Het publiek is heel kritisch bij FC Twente. Dat mag en dat moet en dat hoort ook bij de standaard van FC Twente. Ze nemen iedereen de maat, en dat doen wij ook, en terecht, maar dan moet je wel zorgen dat je waar jij invloed op hebt voor elkaar hebt", doelt de journalist op de sfeer in de Grolsch Veste.

'Hel van Enschede' stelt teleur

Ten Voorde denkt dat Bart van Rooij, een nieuwkomer in Enschede, geschrokken zal van de sfeer in Enschede: "Ik snap hun punt dat ze bij elkaar willen staan, maar als ik dan zaterdagmiddag de sfeer in De Grolsch Veste meemaak tegen PEC... Van Rooij moet gedacht hebben: waar ben ik beland? Als je pretendeert ‘De Hel van Enschede’ te zijn, dan moet je er ook op zaterdagmiddag om half vijf staan. Ik vond de sfeer echt zo tam", stelt Ten Voorde.

'Theater' bij Ajax

Vervolgens kijkt de journalist naar Ajax. Ten Voorde lijkt niet enthousiast te zijn over de sfeer in de Johan Cruijff ArenA en vergelijkt het dan ook met de sfeer in de Grolsch Veste bij de wedstrijd tussen FC Twente en PEC Zwolle: "Ze waren lekker aan chillen in de zon, half vijf zaterdagmiddag, achterover leunen en kom maar op met die 3-0 zege. Alsof je in het theater bent. Daar is Ajax voor in het leven geroepen, voor het theater", besluit de journalist.

