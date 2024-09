Voormalig WK-topscorer Totò Schillaci (59) overleden

Salvatore ‘Totò’ Schillaci is woensdag op 59-jarige leeftijd overleden, zo melden onder meer zijn voormalig clubs Juventus en Internazionale. De Italiaanse topscorer van het WK van 1990 kampte al lange tijd met darmkanker, waar hij uiteindelijk aan is overleden.

De interlandcarrière van Schillaci is bijzonder te noemen. In maart 1990 debuteerde de spits in het oefenduel met Zwitserland, waarna hij met één interland op de teller door bondscoach Azeglio Vicini werd opgeroepen voor het WK in eigen land. Daar wist hij grote indruk te maken door in zeven duels zes keer te scoren en zich tot topscorer te kronen. Italië eindigde het toernooi op de derde plaats, nadat in de halve finale na strafschoppen werd verloren van Argentinië. Na het WK zou Schillaci nog acht interlands spelen, waarin hij slechts één keer scoorde.

Schillaci debuteerde namens Messina in het profvoetbal. Die club verruilde hij in 1989 voor Juventus, waar hij in drie seizoenen tot 132 wedstrijden en 36 doelpunten zou komen. Na drie jaar in Turijn vertrok hij naar Inter, waar hij twee seizoenen speelde. In 36 duels in Milaan wist hij twaalf keer het net te vinden. Uiteindelijk sloot hij zijn carrière in 1996 af bij het Japanse Júbilo Iwata.

Oud-clubs nemen afscheid van Schillaci

Op social media hebben onder meer Juventus en Inter afscheid genomen van hun voormalig spits. “Vaarwel Totò”, schrijft de club uit Turijn bij een foto van de oud-voetballer. “Hij liet een hele natie dromen tijdens de magische nachten van Italië ‘90”, leest de post van Inter op X. “FC Internazionale Milaan schaart zich rond de familie Schillaci na het overlijden van Totò.” Schillaci laat zijn vrouw en drie kinderen achter.