Van Hanegem verbaast zich en stelt wissel aanvoerdersband bij Oranje voor

Willem van Hanegem vindt het gek dat nog steeds de aanvoerdersband draagt bij Oranje. Van Dijk gaf aan nog steeds de grote leider van Liverpool en het Nederlands elftal te zijn, maar dat de verantwoordelijkheid wel een tol op hem heeft. Volgens De Kromme moet Ronald Koeman dan simpelweg iemand anders aanvoerder maken.

Zaterdag won Nederland met grote cijfers en fraai spel van Bosnië-Herzegovina. "Als je zo start na een EK, dan heb je als ploeg zin in de volgende fase", begint Van Hanegem in zijn column van het Algemeen Dagblad. "De periode richting het WK in Amerika. Daar is Virgil van Dijk ook bij en dat is goed. Hij hoort daar ook te staan. Hij vertelde dat het moeilijk was omdat hij zich tijdens zo’n eindtoernooi zo bekommert om de selectie. Hij probeert spelers, als ze kritiek krijgen, te helpen. En iedereen moet dezelfde kant op blijven gaan."

Toch keek Van Hanegem van één specifieke uitspraak raar op. "Hij zei ook dat hij nog steeds de grote leider van Oranje en Liverpool is en hij bedoelde niet zijn lengte. Waarom zou je dat zeggen, hè? Het is dan nog maar de vraag of je wel die leider bent als het allemaal zoveel energie kost om aanvoerder te zijn. Ronald Koeman zei zelfs dat het allemaal een tikkeltje teveel ten koste was gegaan van zijn eigen spel. Dat is jammer." Van Hanegem heeft daar de oplossing voor gevonden. "Van Dijk kan nog wel even mee, maar als die band remmend werkt, geef je hem toch aan een ander?"

Iemand die de aanvoerdersband niet moet krijgen volgens Van Hanegem, is Matthijs de Ligt. "Ik heb weleens kritiek op hem en mensen denken dan altijd dat het persoonlijk is of zo. Maar je weet gewoon dat hij het toch in zich heeft. Dat heeft hij ooit laten zien. Maar als je je dan zo laat foppen bij de 3-2 van Dzeko... Dat mag gewoon niet."

