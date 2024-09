Zelden gezien: Victor Boniface scoort en trekt broek uit op het veld

heeft zaterdagmiddag de wenkbrauwen doen fronsen tijdens de wedstrijd tussen Hoffenheim en Bayer Leverkusen. De spits tekende na een half uur voor de 0-2 en koos ervoor om de treffer op zeer opmerkelijke wijze te vieren: hij trok zijn broek uit.

De regerend kampioen van de Bundesliga beleefde een makkelijke middag bij Hoffenheim. De ploeg van Xabi Alonso kwam via Martin Terrier al na zeventien minuten op voorsprong. Spits Boniface wist de score al snel te verdubbelen. De Nigeriaan ontsnapte aan de verdedigers en wist vervolgens Oliver Baumann te verschalken.

LEES OOK: Scorende Frimpong kan eerste Bundesliga-nederlaag Xabi Alonso niet voorkomen door dubbelslag Openda

Boniface liep naar de uitsupporters om de goal te vieren. Toen hij eenmaal voor het bezoekersvak was aangekomen, trok hij zijn sportbroekje naar beneden. De Nigeriaan werd vervolgens gefeliciteerd door een aantal ploeggenoten, waarna hij na een tijdje weer besloot om zijn broek op te hijsen.

Goede generale in aanloop naar Feyenoord

Na de 0-2 bracht Hoffenheim via Mërgim Berisha de spanning terug in de wedstrijd. Pas in de 72e minuut wist Leverkusen de wedstrijd te beslissen toen Florian Wirtz trefzeker was vanaf de spits. Amper drie minuten later bepaalde Boniface de eindstand op 1-4. Bayer Leverkusen beleeft daardoor een goede generale repetitie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Feyenoord, die volgende week donderdag op de planning staat.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee onthult iets over Johan Derksen: 'Dat kan hij niet, nee'

Wilfred Genee komt in gesprek met Valentijn Driessen met een onthulling over Johan Derksen.