Ajax-speler bij Ziggo Sport bespot om ontzettend trage sprint tegen FC Groningen

was zondag als invaller belangrijk voor Ajax in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De Engelse spits scoorde in blessuretijd en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1. Youri Mulder is een dag later complimenteus over het doelpunt van Akpom, maar licht ook een minder moment van de invaller uit.

“Akpom scoorde uiteindelijk, maar die moest wel even inkomen. Die eerste sprint…”, haalt de analist maandagavond aan in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport. Mulder refereert aan het sprintduel dat Akpom in de zestigste minuut van de wedstrijd aanging met Marco Rente.

LEES OOK: 'Iedere liplezer kon zien wat Brian Brobbey riep tijdens Ajax - FC Groningen'

De Ajax-spits werd de diepte ingestuurd door ploeggenoot Christian Rasmussen en leek een riante voorsprong te hebben op de verdediger van FC Groningen. Rente wist Akpom echter ogenschijnlijk eenvoudig te achterhalen. Akpom kwam overigens nog wel tot een schot op doel.

Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat Akpom bij zijn doelpunt ‘beter op snelheid kwam’, toen hij na een steekpass van Wout Weghorst opdook achter de laatste linie van FC Groningen en oog in oog met doelman Etienne Vaessen scoorde. “Weghorst zet hem geweldig voor de keeper”, zegt Mulder, die van mening is dat de Oranje-international van Ajax meer waardering verdient voor zijn vaardigheden aan de bal. “Bij dit soort spitsen zeggen we vaak: hij kan alleen maar beuken.”

De sprint van Akpom deze FC Groningen:

Ondanks de goede resultaten ziet Ibrahim Afellay nog geen duidelijke lijn in het spel van Ajax.