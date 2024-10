Ajax-supporters komen in Almelo tot uiterst zorgelijke conclusie voor Francesco Farioli

Supporters van Ajax zijn geschrokken van de defensieve kwetsbaarheid van de ploeg van Francesco Farioli tegen Heracles Almelo. De Amsterdammers gaven in Overijssel de nodige kansen weg, terwijl de defensie eerder dit seizoen vanwege de stabiliteit nog complimenten kreeg.

Heracles Almelo creëerde zondagmiddag de nodige kansen tegen de Amsterdammers en deed zichzelf met drie doelpunten misschien nog wel tekort tegen Ajax. De Almeloërs zagen namelijk ook nog ballen op de paal en lat uiteenspatten. De defensieve kwetsbaarheid van Ajax na de interlandperiode baart de Amsterdamse supporters zorgen.

Ajax kreeg zes schoten tegen, waarvan er drie in gingen. De verdediging oogde instabiel en baarde daarmee de supporters van Ajax zorgen: "Echt een beschamend optreden van de hele verdediging deze pot", schreef een supporter van Ajax tijdens de wedstrijd. "De verdediging is zo lek als een mandje," zag een ander.

Ook Ajax-doelman Remko Pasveer zag dat het achterin niet goed stond: "Het was van onze kant zeker niet goed, dus er is genoeg ruimte om dat te bespreken. Ik miste een beetje energie bij ons. Of zoveel schoten tegen een probleem wordt? Als het structureel is, absoluut!"