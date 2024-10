Andy en Melisa verkopen landgoed na vijf jaar voor meer dan twee keer de aankoopprijs

Andy van der Meijde heeft samen met zijn partner Melisa Schaufeli een flinke winst gemaakt met de verkoop van hun landhuis in Beemte-Broekland. Het stel telde in 2019 nog 825.000 euro neer voor het pand en de omliggende grond, maar vangen er nu liefst 2.022.500 euro voor: meer dan twee keer zoveel dus.

Dat wordt althans gemeld door de website BekendeBuren. Oud-international Van der Meijde en Schaufeli, voormalig Playboy Playmate, hadden op de woning een hypotheek van 'slechts' twee ton en zetten het met een vraagprijs van 2.385.000 euro in de markt. Per 2 oktober jl. is de woning definitief verkocht, en hoewel het duo ruim drie ton minder dan het gevraagde bedrag vangt, wordt er dus een flinke winst gemaakt.

Het huis, waarvan op bovengenoemde website meerdere foto's te zien zijn, beschikt over een woonoppervlak van liefst 378 vierkante meter, waaronder zeven slaapkamers en twee badkamers. Het complete perceel is zelfs 13.282 vierkante meter groot en bevat nog eens 257 vierkante meter aan bijgebouwen, waaronder een stal met ruimte voor vijf paarden.

Na vijf jaar vertrekken Van der Meijde en Schaufeli dus uit Beemte Broekland, een kleine plaats ten oosten van Apeldoorn. In die plaats zal het stel zich nu ook gaan vestigen: eerder dit jaar werd een villa in Apeldoorn met onder meer een zwembad inclusief sauna aangeschaft, voor de lieve som van 1.325.000 euro.

